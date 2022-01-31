新华社北京1月30日电 综合新华社驻外记者报道：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平30日上午在2022年春节团拜会上发表讲话。我驻外人员、华侨华人、留学生纷纷表示，习近平总书记的讲话指出团结奋斗的重要意义，鼓舞斗志，振奋人心。新的一年，他们将以虎虎生威的雄风、生龙活虎的干劲、气吞万里如虎的精神，书写新的奋斗历史，继续把中华民族伟大复兴的历史伟业推向前进。

中国驻巴基斯坦大使农融说，习近平总书记的讲话铿锵有力、振奋人心。2021年是中国和巴基斯坦建交70周年，双边关系全面深化，各领域合作捷报频传。新的一年，我驻巴使馆将贯彻习近平总书记指示要求，书写新的奋斗历史。

中国第20批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队翻译廖俊杰说，习近平总书记的讲话鼓舞斗志、振奋人心。新的一年，我们将继续积极投身于维和事业中，为推动构建人类命运共同体、建设美好和平世界作出新的更大贡献。

第31期中国援桑给巴尔医疗队队长瞿利帅说，正值春节合家欢聚之时，我们坚守在援外医疗岗位上，深知自己肩负的责任与使命，我们将始终秉持中国援外医疗队精神，全心全意为受援国人民生命健康服务。

中国第19批援塞内加尔医疗队队长吴启明说，聆听了习近平总书记的讲话，我们备受鼓舞。援外医疗任务就是代表祖国播撒希望、带去友谊。作为肩负神圣使命的中国医生，新的一年，我们一定继续为促进中非友谊而努力，为构建人类卫生健康共同体添砖加瓦。

老中铁路有限公司琅勃拉邦维保管理中心主任李武贵说，2021年中老铁路正式通车，我们一起见证了铁路发展史上的高光时刻。2022年，我们将努力拼搏，更好发挥中老铁路在高质量共建“一带一路”中的示范带动效应，为迎接党的二十大胜利召开贡献力量。

柬埔寨皇家科学院孔子学院中方院长甘敏表示，党的百年奋斗历史告诉我们，只有保持奋斗精神，团结协作，才能实现一个又一个目标。习近平总书记的讲话激励我们不忘初心、牢记使命，发挥孔子学院在中柬文化交流中的桥梁作用，为中柬世代友好贡献力量。

埃及中埃·泰达苏伊士经贸合作区营销主管曹雪说，习近平总书记的讲话为我们增添了无穷力量。中埃·泰达苏伊士经贸合作区已成为“一带一路”建设示范园区，为埃及经济发展和中埃经贸往来贡献力量。新的一年我们将继续为“一带一路”建设作出贡献，以良好风貌和实际行动迎接党的二十大召开。

泰国中华总商会主席林楚钦说，习近平总书记的讲话让我们深感温暖，鼓舞激励海外华侨华人不断奋斗。新的一年，泰国华侨华人将继续当好“桥梁”和“使者”，继续为中华民族伟大复兴和中泰友好合作贡献力量。

突尼斯华人华侨协会执行理事长黄聪说，聆听习近平总书记的讲话，我们对奋斗又有了新的认识。过去一年，海外华侨华人应对新冠疫情带来的各种冲击，但大家都没有放弃奋斗精神，始终将自己的事业发展与祖（籍）国的振兴相联系。

塔吉克斯坦华人华侨联合会荣誉主席韩东起说，新的一年，在塔华侨华人将发挥自身优势，为中塔友谊贡献力量，为祖（籍）国全面建设社会主义现代化国家和推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

韩国首尔大学在读博士生王逸说，习近平总书记的讲话令她感到非常鼓舞。中国共产党的百年奋斗重大成就令人振奋，历史经验带来启迪。在农历虎年到来之际，让我们一起向未来。

英国牛津大学工程系在读博士、全英中国学生学者联谊会秘书长钟韶鸿说，新的一年，我们一定牢记习近平总书记的嘱托，刻苦学习，团结奋斗。作为青年留学生，我们是实现第一个百年奋斗目标的见证者，在实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路上，我们更要努力做主力军。

新加坡中国学者学生联合会主席郑龙说，新时代留学人员要始终牢记党和国家对我们的期望，勇担时代责任使命，厚植爱国主义情怀，坚定理想信念，早日成长为可堪大任的优秀人才，不负“强国有我”的誓言。（参与记者：章建华、郭鑫惠、吴长伟、吴丹妮、刘宗亚、张继业、谢昊、王丽丽、蒋超、王子正、陆睿、张代蕾、黄灵）

(责编：胡永秋、杨光宇)