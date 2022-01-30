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巴基斯坦“读懂中国”论坛举办新年座谈会

2022年01月30日20:18 | 来源：人民网-国际频道
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巴基斯坦“读懂中国”论坛举办新年座谈会。旁遮普大学孔子学院供图
巴基斯坦“读懂中国”论坛举办新年座谈会。旁遮普大学孔子学院供图

人民网伊斯兰堡1月30日电 （记者程是颉）1月29日，巴基斯坦“读懂中国”论坛与旁遮普大学孔子学院、拉合尔华侨华人联合会共同举办“庆祝2022中国新年座谈会”。“读懂中国”论坛理事长扎法尔、旁遮普大学孔子学院院长蔡进宝、拉合尔华侨华人联合会会长骆建学等参加座谈。

扎法尔表示，作为中国人民的老朋友，他代表巴基斯坦人民向大家致以新春问候，对各位在巴基斯坦过年的中资企业员工、华人华侨朋友致谢，祝愿大家在新的一年里“虎虎生威，虎年大吉”。扎法尔说，2022年对中国来说是重要的一年，北京冬奥会即将举办，中国共产党第二十次全国代表大会也将在今年召开。相信新的一年里中国可以取得更快更好的发展，中巴友谊能够更上一层楼。“读懂中国”论坛致力于帮助巴基斯坦政府、企业等各界人士更好地认识中国、了解中国，不断为促进中巴友谊添砖加瓦。

蔡进宝表示，世界越来越需要读懂中国。当前世界面临百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响，世界进入动荡变革期。在此关头，我们更需要增进思想沟通，促进交流合作，为携手应对全球性挑战贡献智慧和力量。旁遮普大学孔子学院致力于传播中国文化，帮助巴基斯坦年轻人了解中国悠久的历史积淀和深厚的文化传统。

骆建学说，2021年，中巴共庆建交70周年。拉合尔华侨华人联合会与当地中资企业、旁遮普大学孔子学院等共同举办了一系列庆祝活动，广泛团结巴基斯坦友华人士，取得了良好的成效。2022年，在巴华侨华人将进一步努力，争取为中巴民间友好关系发展贡献新的力量。

 

(责编：高歌、常红)

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