新华社都柏林1月30日电（记者张琪）为期10天的爱尔兰都柏林农历新年庆典活动日前正式拉开帷幕。爱尔兰总统希金斯在致本届庆典活动的贺词中向在爱尔兰华人致以新春祝贺，并感谢华人为爱尔兰社会所做的积极贡献。

28日晚，由北京交响乐团艺术家们精心准备的2022年“欢乐春节”音乐会在都柏林农历新年庆典活动官方网站等平台上展播。音乐会上演奏的中外经典音乐作品，以及《一起向未来》等奥运主题乐曲，为当地民众奉献了一场兼具民族个性、时代气息与国际水准的新春音乐会。

与此同时，包括都柏林市长官邸在内的都柏林各主要标志性建筑物纷纷点亮“中国红”，为农历新年庆典活动增添了喜庆气氛。

都柏林市政厅1月24日专门为“点亮中国红”举行启动仪式。都柏林市长艾莉森·吉利兰、中国驻爱尔兰大使何向东和爱尔兰旅游局首席执行官尼亚尔·吉本斯出席启动仪式。“点亮中国红”活动将持续到2月1日农历大年初一。

本次庆典活动以线上线下相结合方式举行，共包括20多个项目，涉及文化、艺术、电影、武术和美食鉴赏等。由中国驻爱尔兰大使馆推出的“遇见山东”网上系列活动将向爱尔兰民众宣介孔子故乡的风土人情和文化传统。

庆典期间，爱尔兰冬奥会代表团成员还将与爱尔兰民众即时分享在北京比赛和欢度春节的精彩瞬间。

都柏林农历新年庆典活动始创于2008年，由都柏林市政厅主办。吉利兰表示，活动将为所有爱尔兰人的生活增添一抹亮丽的色彩。

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