人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

英法准备向东欧增兵

2022年01月30日20:08 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月30日电 综合新华社驻外记者报道：在俄罗斯和乌克兰局势趋紧的情况下，英国、法国日前均表示准备向东欧地区增派部队，支援北约盟友。

　　英国首相约翰逊29日晚发表声明说，英国准备将部署在东欧地区的英军士兵人数增加一倍，以帮助北约应对日益紧张的乌克兰局势。

　　约翰逊说，他已下令英国武装部队、战机和军舰准备好下周内开赴欧洲部署，以确保能够在海、陆、空三线支援北约盟友。约翰逊称，增兵部署旨在“向克里姆林宫传递清晰信号”。

　　约翰逊未来几天里还将出访东欧并同俄罗斯总统普京通电话。另据俄罗斯驻英国大使馆确认，英国国防大臣和外交大臣下周内将赴莫斯科会商乌克兰局势。

　　同日，法国国防部长帕利在接受法国媒体采访时表示，法国在北约部署的框架下，计划向罗马尼亚派遣数百名士兵。

　　帕利表示，罗马尼亚与乌克兰接壤。由于俄乌局势紧张，罗马尼亚处于“地区紧张局势的震中”，其安全需要得到保障。她说，法国已做好向罗马尼亚派遣数百名士兵的准备。

　　此外，法国外长勒德里昂29日在推特上发文称，他将于2月7日和8日与德国外长贝尔伯克一同出访乌克兰。他说，法德将全力支持乌克兰，并在“诺曼底模式”下，继续斡旋，让紧张局势降温。

　　俄乌关系近期加速恶化，双方在两国边境地区部署大量军事人员和装备。美国和北约指认俄罗斯集结重兵，有“入侵”之势。俄方否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：张代蕾、唐霁）

(责编：高歌、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部