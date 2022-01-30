新华社北京1月30日电 综合新华社驻外记者报道：在俄罗斯和乌克兰局势趋紧的情况下，英国、法国日前均表示准备向东欧地区增派部队，支援北约盟友。

英国首相约翰逊29日晚发表声明说，英国准备将部署在东欧地区的英军士兵人数增加一倍，以帮助北约应对日益紧张的乌克兰局势。

约翰逊说，他已下令英国武装部队、战机和军舰准备好下周内开赴欧洲部署，以确保能够在海、陆、空三线支援北约盟友。约翰逊称，增兵部署旨在“向克里姆林宫传递清晰信号”。

约翰逊未来几天里还将出访东欧并同俄罗斯总统普京通电话。另据俄罗斯驻英国大使馆确认，英国国防大臣和外交大臣下周内将赴莫斯科会商乌克兰局势。

同日，法国国防部长帕利在接受法国媒体采访时表示，法国在北约部署的框架下，计划向罗马尼亚派遣数百名士兵。

帕利表示，罗马尼亚与乌克兰接壤。由于俄乌局势紧张，罗马尼亚处于“地区紧张局势的震中”，其安全需要得到保障。她说，法国已做好向罗马尼亚派遣数百名士兵的准备。

此外，法国外长勒德里昂29日在推特上发文称，他将于2月7日和8日与德国外长贝尔伯克一同出访乌克兰。他说，法德将全力支持乌克兰，并在“诺曼底模式”下，继续斡旋，让紧张局势降温。

俄乌关系近期加速恶化，双方在两国边境地区部署大量军事人员和装备。美国和北约指认俄罗斯集结重兵，有“入侵”之势。俄方否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：张代蕾、唐霁）

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