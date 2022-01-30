新华社罗马1月29日电（国际观察）意总统获连任 稳定成关键词

新华社记者周啸天

意大利总统塞尔焦·马塔雷拉在29日举行的总统选举中获得连任，成为该国历史上第二位连任总统。

分析人士指出，由于党派林立，权力分散，此次意大利总统选举一度陷入僵局。现年80岁的马塔雷拉此前多次表示不会竞选连任，但最终改变了意愿，并赢得选举。马塔雷拉连任有助于维持意大利政局稳定，对意政府延续现行经济改革政策至关重要，而未来意大利的经济表现也将对欧盟财政政策产生深远影响。

“临危”改变意愿

意大利总统选举每7年举行一次，选票来自参众两院议员和各大区代表。在此次选举的前3轮投票中，胜选“门槛”为总票数的三分之二，从第4轮起降低为超过半数。由于各政治派别难以达成共识，此次选举共进行了8轮投票。

分析人士指出，投票人主要分布于中左翼和中右翼两个政党联盟，两者票数占比均为40%左右。在这次选举的僵持和谈判阶段，中右翼联盟先后提名多位候选人参选，但都未获广泛支持。而中左翼联盟内部存在严重分歧，提名候选人一直“难产”。此外，在前7轮投票中，投票者参与意愿不强，空白票、弃权票占比较高。

29日，中左、中右两个联盟多名政党领导人联名请求马塔雷拉连任。极右翼政党联盟党党首马泰奥·萨尔维尼接受媒体采访时说，总统选举应尽快结束，请马塔雷拉继续担任总统职务并使意大利政局尽快回归正轨。当地媒体报道，意总理德拉吉也于当日会见马塔雷拉，请求他连任。

马塔雷拉于第8轮投票开始前的最后时刻宣布愿意连任，并最终获得共计983张选票中的759张，成功连任。他在选举结束后表示，意大利仍处于新冠疫情导致的紧急状态，这需要将责任置于优先位置。

稳定作用凸显

总统是意大利国家元首和军队统帅，有提名政府总理人选、批准内阁成员等职权。过去几年，意大利政府频繁更迭，民粹主义、欧洲怀疑主义等势力接连抬头。总统职能的重要性在意大利政局欠稳时期尤其凸显。2021年初，前总理孔特领导的执政联盟因在议会丢失多数席位而下台，正是马塔雷拉发挥“政治协调人”作用，提名现任总理德拉吉“临危受命”，才使意大利内部迅速形成合力。

德拉吉此前是本次总统选举的热门人选，如果参选总统，他需要先辞去总理职务。但这样一来，不仅总统选举存在变数，由德拉吉领导的政府也可能分崩离析。意大利媒体认为，马塔雷拉连任使意大利最重要的两个政治职位得以延续，避免了政局出现“一盘散沙”的状况。

中国社会科学院欧洲问题专家孙彦红表示，新冠疫情暴发以来，意大利遭遇重创，却也因此迎来了难得一遇的投资与改革机遇，而投资与改革的推进需要相对稳定和执行力强的政府来保障。

意大利博科尼大学教授布鲁内洛·罗萨认为，马塔雷拉连任最大程度保持了意大利政局稳定，他可以在未来数年内继续保护现行经济改革计划不被民粹主义和赞成“脱欧”的政治势力干扰，政策稳定性对意大利疫后经济复苏至关重要。

影响欧盟政策

欧盟2020年7月推出总规模逾1.8万亿欧元的经济复苏计划，包括1.074万亿欧元2021年至2027年长期预算，以及7500亿欧元恢复基金，以支持成员国克服新冠疫情引发的公共卫生和社会经济危机。这是迄今欧盟规模最大的经济刺激方案。意大利将在2026年年底前分批接收这个复苏计划中的约2000亿欧元，从而成为该计划的最大获益者。

美国纽约大学斯特恩商学院教授努里尔·鲁比尼认为，作为复苏计划的主要获益方，欧盟将重点关注意大利的经济表现。如果意大利能有效利用这笔资金，那么欧盟将会把这次的融资与资金分配方式视为“样板”。这可能从根本上影响未来欧盟的政策制定方式，比如促使其修改内部资金分配机制和创立财政联盟等。

此外，欧盟国家在意大利遭受疫情冲击最严重之时对援助意大利态度消极，引发意国内不满欧盟的声音高涨，一些人甚至要求退出欧盟和欧元区。目前在意大利议会中，疑欧政党已拥有相当势力，其中联盟党的议席数占比达到19.2%。

罗萨认为，意大利是欧元区最有可能退出的成员之一，面对日益增长的民粹主义势力，意大利保持稳定政局将有助于其留在欧元区。

(责编：高歌、杨牧)