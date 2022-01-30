新华社伦敦1月29日电（记者郭爽）320多名科研人员、学者和公共卫生领域专家日前致信英国首相约翰逊，呼吁英国采取行动，帮助发展中国家获得新冠疫苗，将公众健康置于商业利益之上。

来自美国哈佛大学、斯坦福大学、英国牛津大学、剑桥大学等多所机构的研究人员以及英国紧急情况科学咨询小组的专家在这封公开信后联合签名，并表示之所以致信是基于对变异新冠病毒奥密克戎毒株加速传播以及未来变异毒株对公共卫生领域造成威胁的担忧。

公开信说，为世界上绝大多数人口接种新冠疫苗是防止新冠病毒变异的极佳途径。然而，全球仍有超过30亿人尚未接种第一剂新冠疫苗，低收入和中等收入国家的大量人口未接种疫苗，可能导致新冠病毒的新变种出现。奥密克戎毒株出现在疫苗接种率相对低的非洲大陆，是对全球疫苗供应不平等带来的明显警告。

据英国政府29日公布的数据，在该国12岁以上人群中超过91%至少接种了一剂新冠疫苗，逾84%的人接种过两剂新冠疫苗，超过64%的人已接种加强针疫苗。

公开信呼吁英国政府在相关协议下，支持暂时免除与新冠病毒相关的疫苗、试验、治疗的知识产权保护，以扩大疫苗生产规模，推动新冠防治工具研发多样化，以尽早终结疫情。公开信还呼吁英国政府尽其所能，促使制药公司分享mRNA（信使核糖核酸）疫苗技术，以推动中低收入国家获得新冠疫苗。

公开信说，疫情并未在英国边境止步，确保疫苗惠及全球将有助于防止人员损失，避免出现更多令人担忧的变异毒株，包括可能更具传染性、危险性或使现有疫苗效力降低的变异毒株。专家们呼吁英国政府将公众健康置于制药业的商业利益之前，防止在今年出现更多不确定性和悲剧。

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