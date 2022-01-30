人民网巴黎1月30日电 （刘玲玲、方可圆）当地时间29日，法国巴黎中心区举行华人纪念牌的揭幕仪式，纪念华人在巴黎的创业历史和特殊贡献。中国驻法国大使馆公参高萍，巴黎市长代表、负责国际关系的副市长纳查，巴黎中心区区长魏尔，巴黎中心区负责文化事务的副区长霍斯热威兹，法国华侨华人会主席任俐敏和法国亚裔社团联盟主席孙文雄共同为纪念牌揭幕。

纳查代表巴黎市长伊达尔戈为华人纪念牌揭幕仪式致辞。他表示，华人为巴黎的经济和文化发展作出了积极的贡献，春节已经成为巴黎人的节日。华人纪念牌揭幕，正是为了纪念华人在巴黎的奋斗历程和特殊贡献。他代表巴黎市政府驻旅法华人春节快乐。

高萍代表中国驻法国大使馆以及卢沙野大使向巴黎中心区政府表示诚挚的谢意，感谢法国政府对旅法侨胞的肯定和重视，并提前向各位侨胞和朋友们致以亲切的节日问候和美好的新春祝福。

中国驻法国大使馆公参高萍致辞。人民网 方可圆摄

“中心区政府为华人立纪念牌具有重要意义，这是当地政府对历史的重视，也是对旅法侨胞的关心、支持以及对中国文化的珍视。新的一年里，相信中法两国政治、经济、文化等各领域的交往与合作将不断加深。让我们共同努力，为中法两国友好作出更大的贡献。”高萍表示。

魏尔表示，此牌是为铭记华人在巴黎的艰苦创业历史，以及他们为当地经济文化发展所做出的努力。华人纪念牌揭幕，恰逢中国的虎年春节，可谓双喜临门，他用中文向在法华人送上新春祝福，祝愿旅法华侨们春节快乐，虎年大吉。

巴黎中心区区长魏尔致辞。人民网 方可圆摄

孙文雄表示，巴黎中心区是巴黎文化氛围最浓的区域之一，很多华人在这里留下了艰辛的足迹，为这里的发展作出了贡献。设立华人纪念牌，能够让当地民众了解华人为法国、欧洲作出的贡献，有利于华人的融入与发展。

法国亚裔社团联盟主席孙文雄致辞。人民网 方可圆摄

任俐敏表示，最早移民法国的华人群体已有百年历史，纪念牌的落成，纪念华人在这里拼搏奋斗的历程，也激励华人继续发扬勤劳、善良的优良传统，共建美好家园。

法国华侨华人会主席任俐敏致辞。人民网 方可圆摄

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