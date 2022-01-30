人民网北京1月30日电 （李明琪）29日，在虎年新春佳节到来之际，由俄罗斯中国和平统一促进会暨俄罗斯华侨华人联合总会主办的“庆新春迎冬奥”旅俄华侨华人春节团拜会成功举办。来自全俄40余个侨团组织的一百多名代表参加了线上会议。

团拜会首先播放了中国驻俄罗斯大使张汉晖的新年贺辞。张汉晖表示，2021年是极其不平凡的一年，是百年变局和世纪疫情相互交织、国际形势风云变幻的一年，我们共同见证了不同凡响的中国风采和中国力量。张汉晖指出，中俄新时代全面战略协作迈上新高度，“中俄组合”背靠背团结协作，业已成为维护世界和平与安全的镇定剂和压舱石。无论国际形势如何变幻，中俄世代友好的初心不会改变，合作共赢的目标不会改变，捍卫和平的决心不会改变。张汉晖大使希望所有在俄中国公民乘民族复兴、中俄合作之大势，“只争朝夕，不负韶华”，抓住历史机遇，充分发挥自身优势，继续做好中国改革开放的坚定支持者，中华民族伟大复兴的坚决推动者，中俄友好的积极促进者。

中国驻俄罗斯大使馆领侨处主任胡滨在活动中表示，使领馆将一如既往地为侨胞提供帮助和服务，并希望今后能够继续加强团结，共同把海外侨务的事业做好。

俄罗斯中国和平统一促进会暨俄罗斯华侨华人联合总会会长虞安林总结过去一年，指出总会在继续帮助侨胞做好防疫抗疫、促进中俄人文交流等方面开展了务实有效的工作。

俄罗斯中国总商会会长周立群、浙江省侨联主席连小敏应邀参加团拜会，为旅俄侨胞送上美好的节日祝福。来自全俄不同地区商会、妇女组织、文化教育团体、留学生总会等32位侨团负责人先后发言，互祝新春。

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