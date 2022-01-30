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泰国曼谷举办“点亮耀华力”春节灯光展

2022年01月30日14:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷1月30日电 （记者孙广勇）当地时间1月29日晚，“点亮耀华力”春节灯光展在泰国曼谷唐人街开幕，此次春节灯光展将持续至2月28日。中国驻泰国大使韩志强、泰国旅游与体育部部长皮帕、泰国国家旅游局局长育塔萨等嘉宾出席开幕式。

当晚，曼谷唐人街中华门牌楼及附近区域亮起春节彩灯。牌楼上高悬泰国公主诗琳通赠送的4盏大红灯笼；唐人街耀华力路上的近千盏灯笼照亮街道，各个商铺张灯结彩，选购唐装、春联和吉祥物件的人们络绎不绝，处处洋溢着春节的喜庆气氛。

活动现场，韩志强和皮帕敲起欢快鼓点，宣告灯展开幕。艺术家们跳起泰国传统舞蹈，为春节灯展活动添彩。

皮帕表示，泰中两国历史交往源远流长，春节是中泰两国重要的文化纽带。泰国的春节活动必将促进两国进一步的文化交流、促进两国人民“一家亲”的情谊。

韩志强表示，唐人街举办春节灯光展活动，表达了中泰两国人民共同庆祝传统新春佳节、共同分享传统春节文化的心愿。中泰两国人民共迎、共庆新春，体现了两国民心相通、文化相通。借此机会，也向在泰中国同胞、泰国人民送上新春祝福。

(责编：崔译戈、常红)

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