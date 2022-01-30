新华社巴黎1月29日电（记者唐霁 孙鑫晶）“华人百年纪念牌”揭幕仪式29日在法国巴黎中心区举行。中国驻法国大使馆公参高萍，巴黎市长代表、负责国际关系的副市长纳查，巴黎中心区区长魏尔等参加揭幕仪式。

记者在现场看到，纪念牌被镶嵌在巴黎中心区临街的一面墙壁上。纪念牌上用中法双语书写，讲述了上世纪二十年代初，由手工业者、商人、工人和留学生等组成的首批华人移民在巴黎三区落户的经历。

魏尔在接受新华社记者采访时说，设立这块纪念牌是为了铭记华人在巴黎的艰苦创业史，以及他们为当地经济文化发展所作的贡献。“华人在巴黎创业生活的历史，是巴黎城市历史的组成部分。今天这块纪念牌是一个开始，会让更多生活在巴黎的年轻人了解这段历史。”

高萍在发言中说，巴黎中心区政府为华人立纪念牌具有重要意义，这是当地政府对历史的重视，也是对旅法侨胞的关心、支持以及对中国文化的珍视。新的一年里，相信中法两国政治、经济、文化等各领域的交往与合作会不断加深。

据组织者介绍，这一纪念牌由法国亚裔社团联盟发起，并得到华人社团的大力支持，最终获得巴黎中心区政府和巴黎市政府的批准。

法国亚裔社团联盟主席孙文雄接受记者采访时表示，设立华人纪念牌，能够让当地民众了解华人过去100年来为法国作出的贡献，有利于华人今后的融入与发展。

法国华侨华人会主席任俐敏对记者表示，纪念牌的落成，是纪念100多年来华人在这里拼搏奋斗的历史，也让华人下一代知道自己的根是中国人。

2020年，巴黎一、二、三、四区合并为“巴黎中心区”，这里曾是华商最早创业的地方，现已成为巴黎主要的华人聚居区之一。

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