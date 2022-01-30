人民网旧金山1月29日电 （记者邓圩）当地时间1月29日，中国驻旧金山总领馆举办2022年领区侨界线上春节团拜会。中国驻旧金山总领事王东华出席并发表讲话，副总领事邹永红主持团拜会。领区60多家侨团近100名代表参会。

中国驻旧金山总领事王东华向领区广大侨胞致以节日的问候和诚挚的祝福。他指出，2021年是中美关系挑战持续增大的一年，也是侨界迎难而上、担当有为的一年。领区侨界克服新冠肺炎疫情反复不利影响，积极举办庆祝中国共产党成立100周年暨香港回归24周年座谈会、庆祝新中国成立72周年升旗典礼等国庆活动、纪念辛亥革命110周年座谈会及全美中国和平统一促进会联合会年会等活动，始终不渝关心中国发展建设、支持中国统一大业；积极举办各类活动促进中美友好、弘扬中华优秀文化、庆祝北京冬奥会，以实际行动融入中华民族伟大复兴历史进程。

王东华表示，2022年是中美关系发展历程的重要之年。50年前，尼克松总统访华，中美签署《上海公报》，开启了中美关系恢复和发展的历史进程。50年后的今天，中美应当重拾融冰初心，落实两国元首共识，遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，恪守中美三个联合公报精神，推动中美关系重回正轨，共同探寻不同制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国和平共处之道，造福两国和世界人民。

侨界代表纷纷表示，总领馆的春节问候和祝福让大家感受到祖（籍）国的关心和温暖，对祖（籍）国在中国共产党领导下取得的飞跃发展感到无比自豪。展望新的一年，祝愿中国共产党的第二十次全国代表大会圆满召开，祝愿中美关系早日回到健康稳定发展正确轨道，祝愿北京冬奥会取得圆满成功，祝愿伟大祖国繁荣富强。

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