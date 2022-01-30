人民网曼谷1月30日电 （记者刘慧）日前，第十二届全球海外华文书店中国图书联展在新加坡的友谊书斋举行。《习近平谈治国理政》《之江新语》《摆脱贫困》《一带一路》《中华五福吉祥图典》《冬韵奥林匹克》……一系列多种主题的优秀图书向新加坡读者讲述中国故事。

天津市出版对外贸易有限公司总经理刘锦泉表示，本次书展既是各种优秀主题图书的盛会，也融入了地方传统的文化特色。《新中国天津百项第一》《天津指南》《灵感天津》等一系列介绍天津地理风貌和风俗人情的图书亮相本次书展。此外，友谊书斋还展出了极具特色的中国传统民间泥塑艺术泥人张文创产品。

当地读者认为，通过中国图书联展活动，看到了大量有关中国发展的著作，为他们了解更真实的中国提供了机会。《习近平谈治国理政》《摆脱贫困》《一带一路》以及部分春节主题类图书都深受当地读者喜爱。

友谊书斋负责人宋志忠表示非常高兴能够参加全球华文书店中国图书联展活动，海外华文书店将借联展活动向新加坡读者介绍更多中国的文化和历史。

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