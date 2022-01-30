人民网曼谷1月30日电 （记者孙广勇）1月29日，位于泰国曼谷的拉差丹农现代艺术中心迎来了一批特别的观众。17岁的李美吟和8岁的纳塔查应邀专程前来参观正在这里举办的“与北京冬奥同行”泰国青少儿绘画展，他们的绘画作品分别获得了2021年9月举办的“与北京冬奥同行”泰国青少儿绘画比赛相应年龄段的一等奖和二等奖。在现场，他们开心兴奋地对前来采访的媒体讲述自己和北京冬奥会的故事。

“与北京冬奥同行”泰国青少儿绘画展由中国驻泰国使馆指导，中国驻曼谷旅游办事处与泰国文化部当代艺术文化司共同主办，共展出近180幅泰国青少儿绘画比赛优秀获奖作品。现场增设了《北京冬奥会主题图片展》版块，向泰国民众更加全面讲述北京冬奥会的筹办故事。

本次展览旨在增进泰国民众对2022北京冬奥会的关注，扩大国际影响，为泰国民众尤其是青少年提供直观了解和感知北京冬奥魅力的难得机会。展览聚焦宣传北京冬奥的同时，巧妙融入“欢乐春节”元素，展厅内冬奥吉祥物“冰墩墩”“雪容融”的活泼模样惹人喜爱，喜庆的中国结、红灯笼又将这里的节日氛围烘托得格外热烈，为增加活动的体验感和互动性，展厅还特别设置了冬季运动人形合影板，供参展观众合影留念。

展览将持续至2月20日结束。

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