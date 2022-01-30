人民网曼谷1月30日电 （记者刘慧）春节将至，走进位于曼谷的南美书店，只见宽敞明亮的店里装饰着红彤彤的灯笼、中国结等，醒目的“中国红”营造出浓浓的年味。正对着大门的展台上摆放着《习近平谈治国理政》《大党伟力》《习近平扶贫故事》《中国共产党历史通览》等书籍。第十二届全球海外华文书店春节联展正在这里举行。

泰国的中文教师陈佳芬正在翻看图书。她说，听说这里在举办图书联展活动，特地来看一看有没有感兴趣的中文书，希望能通过图书了解到中国最新的发展。现在，随着中国政治经济实力的不断提升，很多学校都开设了中文课。中文在泰国越来越重要。

为了配合此次中国图书联展活动，南美书店还举行了学书法、学剪纸等活动，希望能让泰国民众更多了解中国传统文化。家长们带着孩子参加了活动。书法家现场演示，教小读者们学习如何写“春”“福”“新年好”等。另一边，店员们展示如何编出漂亮的中国结。

朱佩特带着上小学的儿子来参加活动。她说，作为华人，过年的时候家里亲戚朋友要一起聚会吃饭，发红包等。儿子很喜欢学习中文，这次带着他来学习书法、剪纸，希望他能更了解中国的文化。

泰国南美有限公司副董事总经理陈美琪表示，图书联展活动吸引了不少泰国民众前来。《习近平谈治国理政》等著作尤其受欢迎。随着共建“一带一路”的推进，中泰关系日益紧密。越来越多的泰国民众对中国文化感兴趣。全球海外华文书店春节联展每次都能带来新的书籍，有助于泰国民众更深入地了解中国。

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