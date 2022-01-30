人民网曼谷1月30日电 （记者赵益普）29日，“2022年全泰中国学生学者春节联欢会”在线上举行。在泰国的中国留学生、学者、华人和中国国内学生、家长及各方嘉宾共计79.1万人，通过视频直播平台在线参与联欢会。联欢会视频总点击量超61.6万。

中国驻泰国大使韩志强出席联欢会并发表讲话。他表示，过去一年，中泰两国人民同舟共济，携手抗击新冠疫情，友好情谊进一步升华。希望广大在泰留学人员胸怀远大志向，不断提高自身专业能力和知识素养，满怀身为中国人的骄傲与自豪，一起迎接新年曙光。

联欢会期间，中泰两国学人奉献了玉笛独奏《春》、舞蹈《醉》、歌曲《我爱你中国》等形式多样、精彩纷呈的文艺节目，表达对农历新年的美好祝愿。据悉，本届联欢会由中国驻泰国大使馆指导，全泰中国学生学者联合会主办，并邀请了中国留荷（荷兰）学生学者联合会及莫斯科大学中国学生学者联合会共同在线参与。

联欢会举办前后，中国驻泰国大使馆还向在泰中国留学生学者发放了装有中国食品和春节慰问贺卡的“春节包”。

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