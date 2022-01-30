刘宁 袁蒙 张文捷 彭昱凯 苏缨翔

【编者按】每逢新春佳节，在中国北方，饺子便成为餐桌上必不可少的美味。饺子是时间变化的象征物，在民俗观念中，新旧年度的时间交替在午夜子时，除夕与新年交替之际，一家人吃饺子以应“更岁交子”时间，表示辞旧迎新。北京市景山街道南剪子巷里，有家飘香四溢的饺子坊，农历新年将至，人民网“看见中国”多语种融媒体采访团队来到这里，与前来吃饺子的食客们聊了聊。

“饺子坊里都是朋友”

南剪子巷内50米处，源满纶饺子坊已经藏在这里13个年头了。藏得深，香味却飘得远，一到饭点，食客们络绎不绝。

饺子坊老板名叫陈凤桐，六十岁出头，是一位地地道道的北京人。2008年下岗后，赶上政府创业扶持的政策，一年后，源满纶饺子坊顺利开张。秉承着“制作健康食品”的宗旨，“现包、现煮”成为了这家小店的特色，也成为了吸引食客的秘密配方。

“老板，今天有什么馅？”一位回头客开始点菜。一般熟客点菜都不用看菜单，一是菜单已烂熟于心，二是老板每天备料都不太一样。“备多少料包多少饺子，不浪费，还新鲜。”陈老板说道。

跟一般饺子坊不同的是，陈老板几乎和每一桌食客都能攀谈上几句。与新食客聊聊饺子口味，与旧食客聊聊最近经历。聊得多了，生活也就串联在一起了。

“来这儿（饺子坊）的都是朋友。”陈老板说，“我想打造一个宁静、惬意的吃饺子氛围，想给他们创造一些休闲的回忆。”饺子坊里，年轻人多是在嬉笑打闹，中年人多是在谈论国际大事，老年人多是在讨论健康、关心儿孙生活。

家住饺子馆隔壁的老宋说：“老板不只把我们当食客，他还会拿我们当朋友，时不时聊聊家常、问问近况，我们每次就像回家吃了顿饭。”

“饺子是春节的符号”

“中国人在很多节日里都会吃饺子。”附近医学院的学生小黄说。大寒这天，恰逢2022年北京初雪，来饺子坊的食客也不少。

小黄和舍友小兰一起吃饺子，“我是南方人，平时不太吃饺子，不过也入乡随俗了。”小兰说。吃着眼前热腾腾的饺子，小黄想起了家里包饺子的场景，“包饺子是一个家庭活动，大年三十那天，家里老少齐上手，一边看电视一边聊天就把饺子包好了。”

“现在过年没有烟花了，饺子就成为更加重要的春节符号，尤其是年夜的饺子，从一起包到一起煮，远比吃饺子那一刻重要。”老宋说。

家在北京的李女士是第二次来这家饺子坊了，多买了几两准备带回家给老人吃，“我们一家四口一起过年，”李女士说，“现在生活好了，天天像过年，我们小时候只有春节才能吃饺子呢，现在想什么时候吃就什么时候吃。”李女士说。

“大年三十晚上肯定要吃顿饺子，这是中国人的传统。”陈老板说。“过年关店，回家休息！”陈老板兴奋了起来，“平时都是我给别人包饺子，过年是家里人给我包，感觉特享受。”

饺子坊像一个驿站，供人们歇脚、寻味。形形色色的食客聚在这里，在年前的北京胡同里，聚起了年气，聚出了中国味。

(责编：苏缨翔、常红)