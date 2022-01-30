人民网布鲁塞尔1月29日电 （记者任彦）瑞雪纷飞辞旧岁，寒梅溢香迎虎年。当地时间1月29日下午，2022中国诗歌春晚欧洲会场在线举办，以诗歌为载体礼赞北京冬奥会，并向全球华人致以新春祝福。

晚会的主题是“冰雪迎春歌奥运”，共分四大篇章，依序分别是“迎春”“冬奥”“乡情”和“抗疫”。来自欧洲15个国家的40多位诗词爱好者和文艺爱好者荟萃一堂，用诗词歌舞抒发海外游子对故乡的眷恋之情，表达对北京冬奥会的美好祝福。

中国驻比利时使馆文化参赞刘红革在视频致辞中表示，诗歌是连接远方的思念，春晚是凝聚情感的纽带。在这里，大家以文艺的风采各展才华，畅叙爱国之志，聊表思乡之情，体现了大家深厚的家国情怀。今天相聚在线上，大家在这里抒发真情，喜迎冬奥，欢庆虎年，共沐新春。

2022中国诗歌春晚欧洲会场组委会主席彭友彬在致辞中表示，当体育健儿为梦想而拼搏、为成功而呐喊的时候，欧洲的华侨华人在此以诗歌的形式抒发无比自豪的心情，表达对北京冬奥会最真诚的祝福。诗歌诵冰雪，一起向未来。

本届中国诗歌春晚欧洲会场由欧洲诗歌春晚文学社和欧盟针灸学院共同主办。中国诗歌春晚始于2015年，海内外有近百个会场，欧洲会场是其中之一。中国诗歌春晚总导演屈金星在致辞中表示，“中国诗歌春晚一直坚持以诗歌传递博爱，以朗诵唤醒心灵，在全国乃至全球引起了较大的反响。”

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