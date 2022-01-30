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中国驻约翰内斯堡总领馆与领区同胞云端共贺虎年新春 祝福北京冬奥

2022年01月30日09:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡1月29日电 （记者王磊）中国驻约翰内斯堡总领馆于1月29日上线“喜迎新春·祝福冬奥”系列视频，携手领区中资机构、留学生及华人华侨代表，在云端共贺新春佳节及北京冬奥。

中国驻约翰内斯堡总领事唐中东在视频中送出新春问候和祝福。唐中东表示，过去一年接连面对南非第三波、第四波疫情，领区侨胞、中资企业员工以及留学生们克服重重困难，始终昂扬向上、奋力拼搏，立足当地，团结互助，积极应对疫情，用具体行动书写了赤诚的爱国情怀。

唐中东指出，2021年总领馆全心全意服务领区同胞，大力推广使用“中国领事APP”，坚持领事证件线下与线上办并举。总领馆还与领区内各级地方政府官员、议员保持广泛交往，推动团结抗疫。唐中东表示，新的一年，中国驻约翰内斯堡总领馆将坚持人民至上，尽最大努力为领区同胞提供优良领事服务。

在“喜迎新春·祝福冬奥”系列视频中，来自约翰内斯堡的中资机构、留学生及华人华侨代表等也纷纷送上新春祝福，祝愿祖国繁荣昌盛，人民幸福安康。

(责编：崔译戈、常红)

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