人民网布鲁塞尔1月29日电 （记者张朋辉）当地时间1月29日，比利时布鲁塞尔孔子学院和比中协会联合举办虎年联欢活动，比利时各界近百位来宾参加了当天活动。

比利时观众体验围棋。人民网记者 张朋辉摄

悠扬的中国音乐、火红的中国灯笼、喜庆的对联和剪纸、热气腾腾的饺子……一走进比利时布鲁塞尔孔子学院的大门，就能感觉到中国春节浓浓的气氛。在当天的活动中，学院组织了很多具有中国特色的文化活动。吹墨、剪纸、京剧脸谱上色、中国书法、中国绘画、围棋等项目，让比利时观众感受到了浓浓的中国味儿。

旅比艺术家张文海为孩子们展示中国画艺术。人民网记者 张朋辉摄

比利时中国舞团还为来宾们奉献了一场独具中国特色的民族舞蹈演出。

比利时中国舞团正在表演中国舞《水之灵》。人民网记者 张朋辉摄

此外，孔院还举办了“保护文化遗产展览”和“中国年画展览（1959-1986）”。“保护文化遗产展览”展出了60幅宣传保护中国文化遗产的设计海报；“中国年画展览（1959-1986）”展出了50幅1959年至1986年期间中国发行的年画。一位比利时观众说：“年画遇到春节，在比利时也能感受到中国春节的喜庆和欢乐！”

“中国年画展”的部分作品。人民网记者 张朋辉摄

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