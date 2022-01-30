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阿根廷与IMF达成协议避免债务违约

2022年01月30日08:46 | 来源：新华网
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1月28日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯，阿根廷经济部长马丁·古斯曼介绍阿根廷与IMF达成的新协议。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

新华社布宜诺斯艾利斯1月29日电（记者倪瑞捷）阿根廷总统费尔南德斯日前宣布，阿根廷已与国际货币基金组织（IMF）就约445亿美元的债务再融资计划达成协议。这一协议意味着阿根廷可以暂时避免出现债务违约。

费尔南德斯28日发表电视讲话表示，阿根廷与IMF达成了一项合理的新协议，可以让阿根廷经济复苏得以持续。

按照协议，阿根廷承诺，2022年财政赤字占国内生产总值的比重减至2.5%，2023年和2024年逐步降低至1.9%和0.9%。

1月28日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯，阿根廷经济部长马丁·古斯曼介绍阿根廷与IMF达成的新协议。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

另外，IMF28日发表声明说，与阿根廷方面就正在磋商中的IMF财政支持项目中涉及的关键财政政策安排达成一致。声明说，双方同意采取分阶段、可持续的方式改善阿根廷公共财政状况，降低借贷水平。IMF方面表示，根据双方达成的共识，阿根廷将增加基础设施、科学技术等领域的投入，并通过减少能源补贴等策略优化政府开支结构。声明说，IMF与阿根廷方面达成的最终协议需得到IMF执行董事会的批准。

2018年，IMF与阿根廷政府签署了总额约570亿美元的救助协议。根据协议，阿根廷今年约需支付190亿美元。由于国际储备较为吃紧，阿根廷面临债务违约压力。根据新的债务再融资协议，IMF将在未来两年半内分批向该国提供资金，缓解了阿根廷短期偿债压力。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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