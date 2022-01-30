人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

西班牙马德里市长为华侨华人送上虎年祝福

2022年01月30日08:44 | 来源：新华网
小字号

新华社马德里1月29日电（记者冯俊伟 谢宇智）中国驻西班牙大使馆28日举办2022年西班牙“欢乐春节”线上新闻发布会，马德里市长阿尔梅达通过视频向华侨华人送上虎年祝福，祝大家“如虎添翼”。

阿尔梅达在视频中说，今年是马德里连续第七年参与中国传统新年庆祝活动，这使马德里成为一个更加多元的文化城市。他称赞当地华侨华人“值得尊敬、堪称楷模”，希望大家能携手战胜疫情，共筑繁荣美好的未来。

中国驻西班牙大使吴海涛在发布会上致辞说，2021年，中西两国高层交往密切，双边各领域关系稳步前行；面对新冠肺炎疫情，两国始终风雨同舟、团结合作。他衷心希望在新的一年里，中西两国能够继续深化各领域合作，推动中西关系行稳致远，给双方和两国人民带来更多实实在在的利益。吴海涛当天还“云”出席了旅西侨界虎年新春线上团拜会。

马德里自治区主席阿尤索也通过视频向华侨华人送上新年祝福。她表示，庆祝中国农历新年已成为马德里的一个文化亮点。她还对华侨华人的创业精神和进取心表示赞许。

2022年西班牙“欢乐春节”活动由中国驻西班牙大使馆、马德里自治区政府、马德里市政府主办，马德里中国文化中心协办。由于疫情，活动仍将以线上为主。在1月31日至2月15日期间，以“欢乐春节·浦江艺汇”为题的中国上海国际艺术节将上线。人们可以“云”欣赏7台演出、4个展览以及若干纪录片。此外，自1月28日起，深得西班牙民众喜爱的“中华美食节”回归，人们可在线观看中国大厨的视频教学，学习烹饪30道春节特色菜肴，并可参与“线上厨艺大赛”。

据介绍，中国庙会仍将以视频的形式与当地民众见面。马德里中国文化中心也将在春节期间联手中国驻马德里旅游办事处，推出数字展览、云端剧场、动漫展播、线上读书会等一系列活动。

为庆祝虎年，马德里市政府邀请艺术家设计了一只大眼“萌”虎作为中国新春活动海报上的吉祥物。活动海报已出现在全市众多电子信息屏、公交站台、巨幕广告屏及主干道街旗上。据悉，马德里自治区主席府和马德里市政府大楼还将分别在1月31日和2月1日点亮“中国红”，增添节日气氛。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部