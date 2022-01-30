新华社马德里1月29日电（记者冯俊伟 谢宇智）中国驻西班牙大使馆28日举办2022年西班牙“欢乐春节”线上新闻发布会，马德里市长阿尔梅达通过视频向华侨华人送上虎年祝福，祝大家“如虎添翼”。

阿尔梅达在视频中说，今年是马德里连续第七年参与中国传统新年庆祝活动，这使马德里成为一个更加多元的文化城市。他称赞当地华侨华人“值得尊敬、堪称楷模”，希望大家能携手战胜疫情，共筑繁荣美好的未来。

中国驻西班牙大使吴海涛在发布会上致辞说，2021年，中西两国高层交往密切，双边各领域关系稳步前行；面对新冠肺炎疫情，两国始终风雨同舟、团结合作。他衷心希望在新的一年里，中西两国能够继续深化各领域合作，推动中西关系行稳致远，给双方和两国人民带来更多实实在在的利益。吴海涛当天还“云”出席了旅西侨界虎年新春线上团拜会。

马德里自治区主席阿尤索也通过视频向华侨华人送上新年祝福。她表示，庆祝中国农历新年已成为马德里的一个文化亮点。她还对华侨华人的创业精神和进取心表示赞许。

2022年西班牙“欢乐春节”活动由中国驻西班牙大使馆、马德里自治区政府、马德里市政府主办，马德里中国文化中心协办。由于疫情，活动仍将以线上为主。在1月31日至2月15日期间，以“欢乐春节·浦江艺汇”为题的中国上海国际艺术节将上线。人们可以“云”欣赏7台演出、4个展览以及若干纪录片。此外，自1月28日起，深得西班牙民众喜爱的“中华美食节”回归，人们可在线观看中国大厨的视频教学，学习烹饪30道春节特色菜肴，并可参与“线上厨艺大赛”。

据介绍，中国庙会仍将以视频的形式与当地民众见面。马德里中国文化中心也将在春节期间联手中国驻马德里旅游办事处，推出数字展览、云端剧场、动漫展播、线上读书会等一系列活动。

为庆祝虎年，马德里市政府邀请艺术家设计了一只大眼“萌”虎作为中国新春活动海报上的吉祥物。活动海报已出现在全市众多电子信息屏、公交站台、巨幕广告屏及主干道街旗上。据悉，马德里自治区主席府和马德里市政府大楼还将分别在1月31日和2月1日点亮“中国红”，增添节日气氛。

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