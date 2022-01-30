新华社罗马1月29日电（记者周啸天 贺飞）意大利现任总统塞尔焦·马塔雷拉29日在总统选举中获得连任，成为该国历史上第二位连任总统。

意大利新一届总统选举于24日启动。在29日举行的第八轮投票中，马塔雷拉得到983张选票中的759张，以绝对多数获得连任。

马塔雷拉曾宣布不再谋求连任。由于没有任何一名候选人在总统选举前七轮投票中获得绝对多数选票，总统选举陷入僵局。在各政党领导人共同请求下，马塔雷拉29日表示愿意连任。

马塔雷拉在选举结束后表示，意大利目前仍处于新冠疫情导致的紧急状态，这需要将责任置于优先位置。

根据意大利宪法，总统任期7年，由参众两院议员及各大区代表选出。选举采用绝对多数制，在前三轮投票中，绝对多数“门槛”为总票数的三分之二，从第四轮起降低为超过半数。

现年80岁的马塔雷拉出生于意大利西西里岛巴勒莫市，曾任意副总理、国防部长与宪法法院法官等职，于2015年1月当选意大利总统。此前，乔治·纳波利塔诺曾于2013年获得连任，成为意大利历史上首位连任总统。

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