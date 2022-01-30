本报北京1月29日电 （记者刘阳）作为中央广播电视总台首届全球媒体创新论坛系列活动之一，总台CGTN特别节目“全球议员迎冬奥”29日向全球播出。

世界多个国家的30多位议员，围绕“冬奥之美，人类精神”的主题畅所欲言，发出了反对将奥运会政治化的呼声。他们高度赞扬中国在疫情期间如期举办简约、安全、精彩的奥运盛会，充分肯定北京冬奥会为世界带来希望和凝聚力，共同祝愿北京冬奥会圆满成功。

中宣部副部长、中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄在致辞中表示，中央广播电视总台将切实担当起负责任媒体的时代使命，与各国媒体朋友深化合作、携手同行，通过客观、真实、公正的报道，为全球运动员营造公平竞技的纯洁冰雪舞台，以全人类共通的体育语言和体育精神，促进世界各国文明互鉴、民心相通。

俄罗斯国家杜马议员费拉托娃·艾琳娜指出，俄罗斯和中国是友好邻邦，两国在各个领域保持着广泛的合作，“通过体育，我们可以看到俄罗斯和中国相互信任具有非常重要的意义”。意大利众议院议员莫拉苏说，北京冬奥会提供了宝贵的机会，让各国人民团聚在一起，共同弘扬奥林匹克精神。他说：“我相信北京冬奥会会给人类传递很强的信心，我们一定能够战胜新冠肺炎疫情！”加拿大安大略省万锦市议员何胡景表示，北京将成为世界上第一个“双奥之城”，全世界华人华侨都为之振奋。身在加拿大的华人华侨将会继续关注和支持北京冬奥会，为各国健儿加油鼓劲，一起向未来。

《 人民日报 》（ 2022年01月30日 03 版）

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