张 军

世界聚焦“双奥之城”，期待共赴“冰雪之约”。中国将以一届简约、安全、精彩的冬奥盛会提振世界信心，携手各国一起向未来。

我们发出休战呼吁，一起迈向和平的未来。冬奥赛场上，各国运动健儿同台竞技、相互切磋，彼此成就、共同提高。和平与友谊、理解与包容是北京冬奥会的主旋律。去年12月，第七十六届联合国大会一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，173个会员国共提该决议，传递出国际社会渴望和平、支持北京冬奥会的共同心声。

联合国秘书长古特雷斯、第七十六届联合国大会主席沙希德将共赴北京冬奥之约，并呼吁遵守“奥林匹克休战”，化解冲突，实现和平。古特雷斯强调，北京冬奥会一定能成为促进世界和平的助推器。沙希德高兴地应邀担任火炬手，表示北京冬奥会展现了中国最好的一面、全人类最好的一面。联合国邮政管理局发行了“体育促进和平”主题纪念邮票，这是联合国首次为冬奥会发行邮票。

我们分享发展机遇，一起迈向繁荣的未来。中国秉承绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，奥运史上首次实现全部场馆绿色电力全覆盖，大量利用2008年北京奥运会场馆，实现冬夏项目双转换。北京冬奥会将是首届在经济、环境、社会三方面全面推进国际奥委会可持续性政策的赛事，集中展示中国的发展成果，分享中国的发展经验。

中国把加快落实联合国2030年可持续发展议程放在国际合作的突出位置，以中国智慧、中国方案，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上郑重提出全球发展倡议，得到联合国机构等国际组织以及近百个国家的积极响应和支持。中国以共享发展机遇和发展成果的博大胸襟，回应世界对美好未来的共同期待。中国愿与国际社会共同为跨越发展鸿沟、实现合作共赢、重振全球发展事业作出努力和贡献。

我们心怀人类命运，一起迈向团结的未来。北京冬奥会的成功举办将具有里程碑意义，为各国跨越分歧、战胜疫情，实现世界经济复苏注入信心，是“更团结”的奥林匹克新格言的成功实践。

中国高举真正的多边主义旗帜，最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，最早支持疫苗知识产权豁免，最早同发展中国家开展合作生产。中国已向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂疫苗，将再向非洲国家提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，向东盟国家提供1.5亿剂疫苗，向中亚国家提供5000万剂疫苗援助。中国始终站在国际抗疫合作“第一方阵”，以实际行动推动构建人类命运共同体。

北京冬奥会是运动员的主场、全人类的盛会。在纯洁的冰雪之中，和平理想、发展机遇、团结精神因中国而汇聚。冰雪之约，中国已准备就绪。一起向未来，我们与世界同行。

（作者为中国常驻联合国代表、特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2022年01月30日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)