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“让运动员们尽情享受比赛”

本报记者  白紫微  时元皓
2022年01月30日04:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国地大物博，有着悠久的历史文化。我期待有更多机会从不同角度欣赏这个多姿多彩的国家。”瑞士驻华大使罗志谊日前接受本报记者专访时表示。

　　罗志谊曾和许多外国驻华使节一道，应中国外交部和北京冬奥组委邀请，考察过冬奥会张家口、延庆和北京赛区。他高度肯定北京冬奥会筹办工作，“首钢滑雪大跳台是我最喜欢的奥林匹克比赛场馆。曾经的工业园区经过改造焕然一新，现在的首钢园集体育赛事与会展功能于一体，非常不错。希望每个人都可以到首钢园走一走、看一看。”罗志谊还回忆起他在张家口滑雪的体验，“我很享受这个过程”。

　　“多山的地形条件让瑞士有着冰雪运动的传统，冬奥会对我们来说意义非凡。”谈起瑞士的冰雪运动，罗志谊脸上洋溢着自豪。他表示，在瑞士参与冰雪运动非常普遍，冬季的冰球运动就像夏季的足球一样普及，“在学生时代，我就经常参与学校组织的滑雪活动”。

　　“瑞士曾两次举办冬奥会。自从国际奥委会总部迁至洛桑，这座城市就同现代体育运动连在一起，以‘奥林匹克之都’而闻名。”罗志谊介绍，瑞士派出了168名运动员参加本届冬奥会，是派出参赛人数最多的一届，此外还有许多技术人员和记者也将参与其中。“我们对冬奥会的期待不仅仅是奥运奖牌，还有让运动员们尽情享受比赛。”罗志谊表示，瑞士代表团的一些运动员将参加自由式滑雪、单板滑雪等比赛项目，这些项目在年轻一代中非常受欢迎。

　　在本届冬奥会赛场上，精准计时和高速摄影等技术设备都有瑞士供应商的参与。“这些都是瑞中两国体育合作的良好范例。”罗志谊说。

　　“除了体育交流，瑞中两国友好交往正展现出更为广阔的图景。”罗志谊说，在经贸领域，两国拥有开展合作的深厚基础。瑞士迅达公司1980年在北京成立了中国第一家工业合资企业；瑞士是第一个与中国签订自由贸易协定的欧洲大陆国家。多年来，双方经贸合作越走越深。2016年4月，中国与瑞士建立创新战略伙伴关系，两国在高科技研发等领域的交流也越来越密切，“期待未来两国在包括应对气候变化等全球性议题上开展更多合作”。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月30日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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