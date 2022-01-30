本报记者 程是颉

在即将访华并出席北京冬奥会开幕式前夕，巴基斯坦总理伊姆兰·汗接受了本报记者采访。他表示，作为新冠肺炎疫情发生以来首次如期举办的全球综合性体育盛会，北京冬奥会将展现人类无所畏惧、奋勇向前的体育拼搏精神，也将成为各国人民团结和友谊的象征，“体育具有把人们团结起来的独特力量，我期待在北京体验激动人心的全球盛会”。

伊姆兰·汗曾以队长身份带领巴基斯坦国家板球队夺得1992年板球世界杯冠军，这一经历让他对体育运动有着格外深厚的感情。受疫情影响，原本在全球各地举办的多项体育赛事停办或延期。“北京冬奥会如期举办，将为国际社会应对挑战、携手发展注入信心和力量，中国在赛事保障方面所做的努力也令人钦佩。”伊姆兰·汗表示，中国将新冠疫苗作为全球公共产品，在疫苗供应紧张之时，率先向巴基斯坦等上百个国家提供疫苗，推动了全球抗疫合作。

“北京冬奥会是巴中友好交流的新契机。”伊姆兰·汗高度称赞北京冬奥会的筹备工作。他表示，中国为推动包括冬季运动在内的全民健身和体育事业发展投入了巨大资源，付出了诸多努力，北京冬奥会将有力激发中国民众对冰雪运动的热情。巴基斯坦北部有着丰富的冰雪运动和旅游资源，巴方愿同中方合作，加强两国体育领域合作，推动冰雪运动长远发展。

伊姆兰·汗表示，体育运动不应受到任何政治因素的干扰。新疆事务是中国内政。一些人企图借口所谓新疆人权问题干涉北京冬奥会，这样的政治图谋终将失败，“新疆人民生活幸福自由，所谓的人权问题是毫无证据的污蔑和彻头彻尾的谎言”。

伊姆兰·汗表示，巴中友谊源远流长，两国互信和友谊历经国际风云变幻考验，始终坚如磐石，两国人民也视彼此为亲密朋友。在刚刚过去的一年里，两国共庆建交70周年。中巴经济走廊建设进入高质量发展新阶段，默拉直流输电工程、卡洛特水电站等多个项目建设顺利推进。两国在其他领域的友好合作大有可为，人文交流正不断深入，旁遮普大学孔子学院日、“我和中国的不解情缘”短视频主题大赛等活动都取得圆满成功。

伊姆兰·汗对即将开始的中国之行充满期待。“中国是如何实现数亿人脱贫目标的？中国在大城市管理方面有哪些方式方法？如何运用科技创新力量为人们带来更好的生活？每一次访华，我都会对这些问题有新的认识和理解。中国有许多经验值得巴基斯坦和广大发展中国家学习借鉴。”伊姆兰·汗说，此次访华正值中国春节，自己的中国之行也将带上巴基斯坦人民对中国人民的新春祝福。祝愿中国繁荣昌盛，人民幸福安康！

（本报伊斯兰堡1月29日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月30日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)