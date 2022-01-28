人民网约翰内斯堡1月28日电 （记者王磊）1月28日，中国驻南非使馆隆重举行“欢乐春节”线上庆祝活动，中南各界朋友齐聚“云端”，共庆中国农历壬寅虎年春节，喜迎北京冬奥盛会。驻南非大使陈晓东出席并致辞，南非总统拉马福萨首次以视频方式向在南非及全球华人拜年并致辞，南非体育、艺术和文化部长姆特特瓦发表视频致辞，南非政府、政党、军队、工商、智库学者、新闻媒体等各界代表，以及在南中资机构、华侨华人、留学生等近千人应邀“云端与会”，超过15万中南民众同步收看活动直播。

陈晓东大使首先向大家致以诚挚的节日问候和美好的新春祝福。他表示，过去一年，在两国领导人的关心下，中南共庆中国共产党百年华诞，两国领导人密集互动，政治互信不断深化，务实合作稳步推进，两国全面战略伙伴关系继续深入发展。展望2022年，中南双方将遵循两国元首达成的重要共识，以落实中非合作论坛第八届部长级会议成果为契机，持续深化互信，推进合作，高质量共建“一带一路”，共同维护多边主义和国际公平正义，推动构建中南、中非命运共同体。

陈大使说，北京冬奥会、冬残奥会即将开幕，冬奥筹办和疫情防控统筹顺利进行，必将呈现一场非凡卓越的绿色冬奥、科技冬奥。各国运动员将在冬奥舞台释放冰雪运动的速度与激情，为世界展示团结与友谊的力量。我们衷心感谢南非奥委会等各界朋友大力支持北京冬奥会，愿同包括南非在内的世界各地朋友一道，向着更高、更快、更强、更团结的目标奋进，携手迎冬奥，一起向未来。

陈大使最后祝愿大家在虎年拿出虎的干劲，焕发虎的活力，展示虎的力量，干事创业虎虎生威，祝愿中国南非发展龙腾虎跃，中南关系如虎添翼。

拉马福萨总统以视频方式向在南非及全球华人致以诚挚的新春祝福并表示，值此虎年新春到来之际，祝你们一切顺利！虎象征力量、勇敢、独立自主。当前，我们正迎来疫后复苏与重建，衷心期待中南全面战略伙伴关系将为两国、各自地区及世界带来经济增长和发展，实现共同繁荣。新的一年，我们将聚焦终结疫情、减缓贫困、减少不公及创造就业。南非衷心感谢中国自疫情爆发以来所提供的抗疫支持，特别是为提升疫苗在非洲各国可及性所作不懈努力。全球复苏有赖于所有人接种疫苗。只有确保每个人都安全，我们所有人方可安全无虞。任何国家，任何群体都不应被落下。非洲有句谚语“独行快、众行远”。愿南中友谊长存！愿两国人民秉持勇气、力量和希望迎接新的一年！

姆特特瓦部长在致辞中向中国人民致以新春祝福并表示，两国在各领域有着共同利益，推动高级别人文交流机制发展、促进投资贸易驱动的经济发展、开展各类文化交流项目都成为南中合作的亮点。相信在新的一年里，南中将携手同行，为推动两国关系发展带来更多机遇。2022年北京冬奥会在即，衷心希望此次体育盛会的举行，将继续推动两国关系蓬勃发展。祝愿各位新春愉快，祝愿北京冬奥会成功举办！

线上活动分为“共庆新春”“喜迎冬奥”“祈福祝愿”三个篇章，与会嘉宾和观众共同回顾了2021年中南交往精彩瞬间和重要成果展示，共同欣赏了精彩的文艺表演。

在“共庆新春”篇章，在华非洲人生动讲述了他们的春节故事，南非学生深情诉说他们的中国情节，并表演了极富特色的祖鲁舞蹈，南非华人演绎了经典的中国民族歌舞，驻南非使馆女外交官们带来了热情洋溢的爵士舞《好运来》。

在“喜迎冬奥”篇章，大家一起“云”游北京双奥之城，南非奥委会主席、南非国民议会副议长等政要，以及南非“网红”纷纷发表视频祝福，南非学联用祖鲁语伴唱北京冬奥会会歌，大家一同步入温暖祥和喜庆的冬奥时刻。

在“祈福祝愿”篇章，驻德班、开普敦、约翰内斯堡总领事，在南华人华侨、中资机构、孔子学院老师及留学生代表的拜年视频，传递着真挚的家国情怀，将节日气氛推向高潮。

“欢乐春节”庆祝活动精彩纷呈，云端线下同频共振，洋溢着欢乐喜庆的氛围，使馆优兔直播网页以及大使推特、使馆脸书、微信公众号等直播平台数小时内即收到评论点赞近万次。中南各界人士纷纷留言表示，“南非人民的心与中国人民在一起，每年的‘欢乐春节’都是南中人民团聚的盛事。”“热切期盼北京冬奥会，相信双奥之城将上演无与伦比的冰雪奇缘。”“中国的游子永远心向祖国，情系祖国，透过屏幕感受到了家人般的温暖与幸福。”

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