新华社北京1月26日电 1月26日，国务委员兼外长王毅同汤加外交大臣乌托伊卡马努通电话。

王毅表示，汤加1月15日火山爆发之后，中国政府高度关注，中国人民感同身受。习近平主席第一时间向汤加国王致慰问电，中国援助物资第一时间交付汤方，成为全球首先向汤方提供援助的国家。作为汤加的好朋友好伙伴，在此困难时刻，中方愿同汤加人民坚定站在一起。中方在斐济采购的紧急物资将于明天抵达，更多的援助正在路上。中国已根据汤方的需要调拨汤加人民期盼的饮用水、食品、发电机、水泵、急救包、移动板房、拖拉机等救灾物资和设备，部分由中国军机明晨起飞向汤加运送，其余由中国军舰启运。双方要做好交接，及时送到汤加最需要的地方。

王毅表示，中国政府十分关心在汤加的中国公民和中国机构，希望并相信汤加政府将保障他们的安全。相信在汤加国王和政府领导下，汤加一定能够尽快战胜这场自然灾害。

王毅强调，当前，国际社会纷纷向汤加伸出援手。中方愿同所有有意愿的国家一起，发挥各自优势，形成国际合力，共同帮助汤加重建家园。

乌托伊卡马努表示，11天前汤加火山爆发后，中方快速反应，是世界上首批向汤加提供应急救灾物资的国家。我代表汤加政府和人民对中方给予的援助表示衷心感谢。汤方将与中方在救灾物资运送、储存、分发等方面密切协调，确保物资以最快速度送到最有需要的人手中。

乌托伊卡马努说，中国是世界上最大的发展中国家，也是汤加最大的发展合作伙伴之一。感谢中方在灾后重建方面给予大力支持。汤方高度珍视和中方的友谊与合作，将继续与中方一道推动两国关系取得新的发展。预祝中国新年一切顺利。

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