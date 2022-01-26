新华社华盛顿1月26日电 （国际观察）美枪支暴力案件创新高凸显政治失能

新华社记者邓仙来

美国非营利组织“枪支暴力档案”网站公布的最新数据显示，2021年美国“一次死伤4人以上”的恶性枪支暴力案件数量达693起，创有可比数据以来的最高纪录。

分析人士指出，疫情持续肆虐、社会矛盾空前加剧导致越来越多民众选择“拥枪自保”、美国国会两党在控枪问题上分歧尖锐、代表枪支制造商利益的游说团体具有强大政治影响力等因素，造成美国枪支暴力顽疾难除且愈加陷入恶性循环中，凸显美国政治管理体系的失能。

2021年4月13日，四万朵白色绢花被摆放在美国国会大厦与华盛顿纪念碑之间的国家广场草坪上，以纪念在全美枪击事件中丧生的人们。（新华社记者刘杰摄）

枪支暴力创纪录

据“枪支暴力档案”网站统计，2021年全年，美国“一次死伤4人以上”的恶性枪支暴力事件共发生693起；包括自杀在内的各类涉枪命案共造成44875人死亡，其中20785人在枪击事件中被杀，1549名死者年龄不满18岁，另有40527人受伤。这些数据均为该网站2013年开始进行相关统计以来的最高值。

尤其是去年年底美国进入感恩节、圣诞节假期，芝加哥、洛杉矶等治安状况恶劣的大城市“经历伤亡最惨重的周末”等新闻标题频繁见诸美国媒体，令民众不寒而栗。进入2022年，美国枪支暴力事件数量继续居高不下。“枪支暴力档案”网站数据显示，截至1月26日凌晨，2022年美国已有2970人死于各类涉枪命案。

美国有线电视新闻网依据全美警察局数据计算得出，2021年全美人口数量排名前40位的大城市中，有超过三分之二的城市他杀案件数量较上一年有所上升，而相关案件大多为枪击案。其中，10个城市他杀案件数量创历史纪录。以洛杉矶市和纽约市为例，两市当年他杀案件数量较上一年分别上涨12%和4%。

2021年5月27日，人们手举“停止枪支暴力”的标语在美国加利福尼亚州圣何塞市政厅广场参加仪式，悼念该市前一天发生的严重枪击事件中的死者。（新华社记者吴晓凌摄）

美国疾病控制和预防中心统计发现，美国枪击事件自2014年起呈持续上升态势。数据显示，枪击事件丧生者数量最多的是非洲裔美国人，是排名第二的印第安人后裔的近两倍。少数族裔受枪支暴力影响之大，也显现出美国社会严重的种族问题。

美国公共卫生协会执行主任乔治斯·本杰明表示，在美国，枪支暴力不仅体现为杀戮和犯罪，而且已渗透到美国文化的各个方面。“许多美国人已感到麻木，认为自己随时可能被枪杀。”

无解的恶性循环

枪支泛滥是美国社会长期存在的问题，由此导致的枪支暴力事件频发已成为社会顽疾。近年来，由于美国政府防疫不力，新冠疫情持续肆虐导致民众心态焦躁以致情绪失控。同时，弗洛伊德案等暴力执法事件再次激化种族矛盾。随着民众对立情绪不断上升、社会撕裂程度进一步加大，许多人选择“拥枪自保”，控枪因而变得难上加难。

美国《内科学纪事》杂志去年12月发布报告说，从2019年1月1日至2021年4月26日，美国首次购枪者人数约为750万，占美国成年人总数的2.9%。新购枪者中半数为女性，约两成为非洲裔。这表明美国社会治安状况恶化导致弱势群体拥枪意愿更加强烈。

枪支泛滥的恶果如此严重，但美国政界长期以来在控枪问题上几乎毫无作为，共和、民主两党分歧严重且看不到任何弥合分歧的希望。

2021年3月，两项加强购枪背景调查的法案在民主党掌控的国会众议院获得通过，但在两党各占50个席位的参议院未获通过。一个月后，总统拜登签署多项行政令以加强枪支管制、减少枪支暴力，但其效力不及国会立法，能否得到有效执行也存在变数。

2017年10月4日，在美国拉斯维加斯的一家枪械商店，一名店员为顾客展示枪支。（新华社记者王迎摄）

据美国媒体报道，美国已有20多年未通过重要控枪法律，与枪支买卖相关的金钱利益也起到了关键作用。作为众多倡导拥枪权组织中的“龙头老大”， 美国全国步枪协会拥有超过500万会员和大量资金，其影响力深入渗透到美国选举政治的各层级和各方面。据美国追踪政治献金的网站“公开的秘密”统计，该协会2020年仅用于联邦选举的支出就超过2900万美元。

近年来，全国步枪协会丑闻频发，并于2020年8月被指控其高层存在挪用经费、内部交易等行为。全国步枪协会于2021年1月申请破产保护，以期避免解散，但遭联邦破产法院驳回。

美国《洛杉矶时报》去年11月发表评论文章指出，全国步枪协会仍能通过更换管理层和改变组织架构避免解散。即便该组织遭到解散，也无法改变美国枪支泛滥、枪支暴力犯罪猖獗的乱局。

文章说，即使全国步枪协会不复存在，持枪者仍有能力动员政治运动。一方面，民主党在国会的优势地位过于微弱，难以凭借一党之力实现控枪立法。另一方面，过去数十年中，全国步枪协会支持者及受该组织影响的选民在阻止国会共和党人支持控枪方面发挥了重要作用，其影响力将长期存在。

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