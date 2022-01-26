人民网北京1月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

东方卫视记者：昨天，习近平主席在北京主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会。发言人能否介绍更多情况？峰会取得了哪些成果？

赵立坚：1月25日，习近平主席主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会。这是今年中国主办的首场重大多边外交活动，也是30年来中国同中亚五国元首第一次集体会晤，具有里程碑意义。峰会期间，六国元首回顾过去，总结经验，展望未来，擘画蓝图，通过并发表《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》，达成六点共识：

一是决定合力构建新时代命运共同体。各方决心按照相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢“四项原则”，不断增进互信、扩大合作，推动中国中亚关系持续稳定向前发展。

二是重申在核心利益问题上相互支持。各方将继续坚定支持各自选择的发展道路和治理模式，反对任何形式的“双重标准”和以任何借口干涉他国内政，支持进一步强化“中国+中亚五国”合作机制。

三是表示将全面扩大务实合作。习主席倡议力争2030年将中国同中亚贸易额提升至700亿美元。中方宣布，未来3年向中亚国家提供5亿美元援助资金和5000个研修研讨名额，得到各方一致欢迎。

四是决定持续深化安全合作。各方商定继续合作打击“三股势力”，共同维护各国政治安全和地区和平与稳定。各方一致同意深化疫苗和医疗卫生合作。习主席宣布向中亚国家提供新一批5000万剂新冠疫苗援助，助力各国构建免疫屏障。

五是强调继续促进人文合作。习主席宣布，中方未来5年向中亚国家提供1200个中国政府奖学金名额，争取未来5年至10年将双方友城增至100对，支持将五国全部列为中国公民出境旅游目的地国。

六是宣布进一步拓展国际合作。六国元首重申支持“一带一路”建设和全球发展倡议，坚决捍卫多边主义以及公认的国际法准则，携手构建人类命运共同体。

湖北广播电视台记者：我们注意到，在昨天的中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，中亚五国元首均表示，热切期盼下周赴华出席北京冬奥会开幕式。外交部能否证实？

赵立坚：中亚国家是中国的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。中亚五国元首多次表示支持中方举办北京冬奥会，反对体育政治化。中方热烈欢迎中亚五国元首来华出席北京冬奥会开幕式，共同见证冬奥盛会。

澎湃新闻记者：据报道，25日，俄罗斯总统普京在同俄冬奥代表团视频会晤时表示，俄中均反对体育政治化，反对“作秀式”抵制行为，恪守崇尚平等、公正的奥林匹克精神。同日，俄驻华大使杰尼索夫表示，俄方将派出阵容强大的体育代表团出席北京冬奥会，相信冬奥会将成为一届成功的体育盛会。中方对此有何评论？

赵立坚：中方高度评价普京总统对北京冬奥会所表达的积极支持。中俄同世界上大多数国家一样，坚决反对体育政治化，一贯恪守“团结友爱、公平竞争、相互理解”的奥林匹克精神。

我们注意到，俄方此次派出由461人组成的冬奥代表团。俄方阵容十分强大，其中不乏高山滑雪、花样滑冰、冬季两项、冰球等项目的世界级名将。他们也有很多中国粉丝。这几年，例如《传奇17号》《花滑女王》等讲述苏联时期和俄罗斯冰雪运动故事的电影都在中国引发了强烈反响。今年还是中俄体育交流年的开幕之年。两国民众都对新的“冰雪奇缘”抱有热烈期待。

距离北京冬奥会开幕还有9天。我们祝愿包括俄罗斯运动员在内的各国运动健儿再创佳绩，闪耀北京冬奥赛场。

总台国广记者：阿根廷方面宣布，费尔南德斯总统将出席北京冬奥会开幕式并访华。中方能否介绍更多情况？

赵立坚：阿根廷总统费尔南德斯将于2月4日至6日出席北京冬奥会开幕式并访华。这是费尔南德斯总统首次访华。阿方多次表示，坚定支持中方举办北京冬奥会。相信在双方共同努力下，此访必定会取得圆满成功。

中国和阿根廷是相互信任的好朋友、共同发展的好伙伴。今年2月19日将迎来两国建交50周年纪念日。半个世纪以来，中阿关系经受住国际风云变幻考验，始终保持健康稳定发展。双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，各领域交流合作取得丰硕成果，树立了新兴市场国家团结合作的典范。我们相信此访将为中阿全面战略伙伴关系开启崭新篇章。

总台央视记者：近日，汤加因火山爆发遭受严重灾害。我们注意到，中国政府正通过多种渠道向汤加提供救灾援助。中方能否进一步介绍有关具体情况？

赵立坚：汤加火山爆发造成严重灾害后，中方立即响应汤方请求，通过多种渠道提供救灾援助。中国红十字会已向汤加提供10万美元紧急人道主义现汇援助。中国政府通过驻汤加使馆以最快速度筹措了饮用水、食品等应急物资，于1月19日交付汤加，这是灾害发生后汤加政府收到的首批救援物资。中国政府还通过邻近汤加的驻斐济使馆紧急筹措了一批价值100万元人民币的援助物资，已于1月24日装船启运，预计27日运抵汤加。

在此基础上，中方将向汤方再提供一批价值2000万元人民币的应急救灾物资。由于疫情导致航班中断，经汤方同意，中方决定派2架军机于1月27日向汤加运送饮用水、食品、个人防护设备、帐篷、折叠床、净水器、对讲机等应急救灾物资，共计约33吨。移动板房、拖拉机、发电机、水泵等大件物资将于近日由中国海军安排舰船运往汤加。中方将根据灾情和汤方需要，继续为汤方救灾和灾后重建提供力所能及的帮助。

塔斯社记者：据路透社报道，美国驻华使馆正等待本国政府“授权”允许部分馆员和家属“撤离”回国，原因是中方采取的疫情防控措施过于严格。中方有何回应？

赵立坚：中国疫情防控严谨科学，防疫策略行之有效，也很好保护了外国在华人士。中国防疫措施符合《维也纳外交关系公约》《维也纳领事关系公约》等相关规定，充分照顾了外交领事人员的舒适度和正当权益。中国目前无疑是世界上最安全的国家。从最安全的地方撤出，只会极大增加美方人员感染的风险。美方的决策逻辑令人费解，难以自圆其说。中方已就此向美方表示严重关切和不满。希望美方遵守和配合中方防疫规定，认真对待中方立场和关切，慎重考虑所谓外交领事人员“授权撤离”问题。

《中国日报》记者：据报道，中国政府援助所罗门群岛的有关物资和人员今天搭乘包机抵达。请问中方能否进一步介绍情况？

赵立坚：北京时间今天中午12点半，满载中国援助物资的一架包机抵达所罗门群岛首都霍尼亚拉。其中包括应所方请求紧急提供的5万剂新冠疫苗、2万剂检测试剂和6万只医用口罩等抗疫物资，以及中国此前宣布用于支持所政府维稳止暴的警用物资约15吨。中国临时警务顾问组、援建项目专家组也同机抵达。中方有关人员和物资将为所方加强警察能力建设、应对新一轮疫情发挥积极作用。中国将继续为所罗门群岛维护国内稳定、保护人民安全和健康、促进经济发展和民生改善提供力所能及的支持和帮助，让中所关系的红利惠及两国人民。

新华社记者：日前，美国常务副国务卿舍曼表示，俄罗斯提出的限制北约进一步东扩的建议是“不可能实现的”。美国“不会允许任何国家关闭其他任何国家成为北约成员国的大门”。中方对此有何评论？

赵立坚：北约是冷战时期的产物。北约扩员是集团政治的集中体现。作为全球最大的军事联盟，北约早应摒弃过时的冷战思维和意识形态偏见，多做有利于维护安全与稳定的事。中方坚决反对各种“小圈子”，反对以邻为壑、挑起地缘政治冲突，倡导共同、综合、合作、可持续的新型安全观，主张各国和各国人民应共同享受安全保障，携手应对各种问题和挑战。

我们希望有关各方充分考虑彼此的合理安全关切，避免对立和对抗，在相互尊重基础上通过平等协商妥善解决分歧。

法新社记者：昨天，一名国际货币基金组织官员称，中国应考虑调整疫情防疫措施，以减轻由此可能对全球供应链和经济增长产生的“负面影响”。中方对此有何回应？

赵立坚：中国始终采取科学、全面、有力的防控举措，无论是在保护人民生命健康、恢复本国经济社会发展，还是在推动国际抗疫合作、促进世界经济复苏方面都取得了显著成效，世人有目共睹。2020年，中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体。2021年更是取得了8.1%的经济高增速，中国GDP按年平均汇率折算达17.7万亿美元，继续引领全球复苏的发展进程。

中国经济长期向好的基本面没有变，中国作为全球经济增长重要引擎的地位没有变，国际社会对中国经济的信心没有变。我们愿同各方加强沟通与合作，为全球经济持续复苏注入动力。

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