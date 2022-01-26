中国驻美大使秦刚祝中美运动员在冬奥取得佳绩。图片来源：华盛顿奇才队

人民网华盛顿1月26日电 （记者李志伟）美东时间1月25日晚，秦刚大使在美国职业篮球联赛（NBA）华盛顿奇才队主场与洛杉矶快船队比赛期间发表视频致辞，向两支参赛球队和广大球迷致以春节祝福，并预祝中美冬奥代表团在即将开幕的北京冬奥会上取得佳绩。

比赛吸引近万名美国篮球迷现场观赛。开赛后暂停时段，球场大屏幕播出秦刚致辞视频。秦刚向现场球迷问好，并祝贺NBA成立75周年，期待NBA未来的发展会更好。他表示，因曾有著名中国球员代表两队比赛，广大中国球迷对华盛顿奇才队和洛杉矶快船队都情有独钟。

秦刚指出，华盛顿奇才队的前身“华盛顿子弹队”曾于1979年中美建交后不久访华，成为有史以来第一支访问中国的NBA球队。这表明，篮球的影响已超越了体育本身。

秦刚表示，下周将迎来中国新年和北京冬奥会的开幕，预祝广大观众虎年快乐、身体健康，也祝中美冬奥代表团在本届冬奥会上有最佳表现。

整场比赛充满浓郁的中国文化气息，新春的祝福贯穿赛事始终。比赛开始前，华人艺术家用中国传统乐器琵琶演奏了美国国歌，赛场大屏幕用中文打出奇才队球员名字。暂停时段，现场播放了奇才球员用中英文向观众拜年的视频。比赛间歇，华盛顿当地华人华侨社团奉献了精彩的舞狮表演。现场观众沉浸在浓浓的中国年味之中，度过了一个愉快的“中国文化之夜”。

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