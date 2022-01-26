人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

沙特与泰国宣布将恢复正常外交关系

2022年01月26日15:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社利雅得1月26日电（记者王海洲　胡冠）据沙特阿拉伯通讯社25日报道，在泰国总理巴育结束对沙特访问之际，沙特和泰国当晚发布联合声明表示，两国就加强双边关系达成一致，并宣布将恢复正常外交关系。

　　联合声明说，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼和泰国总理巴育同意两国外交关系正常化。双方同意采取一系列重要举措，包括于近期互派大使，建立加强双边合作协商机制等。

　　访问期间，巴育在与穆罕默德的会谈中表示，泰国高度重视与沙特友谊，对曾经因“珠宝失窃案”引发的悲剧事件深表遗憾。巴育重申，泰国已尽最大努力侦破案件，如有新证据出现，泰国随时准备将案件提交泰国主管部门审议。

　　沙特欢迎两国关系迈向正常化。穆罕默德和巴育在会谈中就地区和国际问题交换了意见，并讨论了加强两国各领域双边关系的途径。

　　另据泰国媒体报道，泰国外交部发言人塔尼26日在记者会上说，巴育此行是“历史性访问”。两国外交关系正常化会增进双方人员往来，利好泰国企业和泰国旅游业。

　　应穆罕默德邀请，巴育于25日抵达沙特首都利雅得进行访问。这是自1989年“珠宝失窃案”以来，泰国领导人首次正式访问沙特。

　　1989年，一名在沙特打工的泰国人涉嫌从一位沙特王子的宫殿中窃走价值2000万美元的珠宝。这起珠宝失窃案牵涉到多名沙特人在曼谷遇害和失踪，引发两国外交纠纷，沙特随后降低了与泰国的外交关系级别。（参与记者：王亚光、王媛媛）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部