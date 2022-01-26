新华社利雅得1月26日电（记者王海洲 胡冠）据沙特阿拉伯通讯社25日报道，在泰国总理巴育结束对沙特访问之际，沙特和泰国当晚发布联合声明表示，两国就加强双边关系达成一致，并宣布将恢复正常外交关系。

联合声明说，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼和泰国总理巴育同意两国外交关系正常化。双方同意采取一系列重要举措，包括于近期互派大使，建立加强双边合作协商机制等。

访问期间，巴育在与穆罕默德的会谈中表示，泰国高度重视与沙特友谊，对曾经因“珠宝失窃案”引发的悲剧事件深表遗憾。巴育重申，泰国已尽最大努力侦破案件，如有新证据出现，泰国随时准备将案件提交泰国主管部门审议。

沙特欢迎两国关系迈向正常化。穆罕默德和巴育在会谈中就地区和国际问题交换了意见，并讨论了加强两国各领域双边关系的途径。

另据泰国媒体报道，泰国外交部发言人塔尼26日在记者会上说，巴育此行是“历史性访问”。两国外交关系正常化会增进双方人员往来，利好泰国企业和泰国旅游业。

应穆罕默德邀请，巴育于25日抵达沙特首都利雅得进行访问。这是自1989年“珠宝失窃案”以来，泰国领导人首次正式访问沙特。

1989年，一名在沙特打工的泰国人涉嫌从一位沙特王子的宫殿中窃走价值2000万美元的珠宝。这起珠宝失窃案牵涉到多名沙特人在曼谷遇害和失踪，引发两国外交纠纷，沙特随后降低了与泰国的外交关系级别。（参与记者：王亚光、王媛媛）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)