新华社布鲁塞尔1月25日电（记者潘革平）旅居比利时的华人华侨25日在比利时第二大城市安特卫普举办“‘同心筑梦·祝福北京’——比利时侨胞‘迎冬奥送祝福’活动”，为北京冬奥会和冬残奥会加油鼓劲。

中国驻比利时大使曹忠明在视频致辞中表示 ：“北京冬奥会以‘一起向未来’为主题口号，生动展现奥林匹克精神和人类命运共同体理念，给世界各国人民带来了温暖、信心和勇气。相信北京冬奥会的成功举办，将激励全世界人民更加勇敢地团结奋斗、共克时艰，携手开创美好未来。”

出席活动的安特卫普负责体育事务的副市长沃特斯表示：“我谨代表我的城市热烈祝贺中国。通过举办冬奥会，北京又创造了一个第一，即成为全球首个‘双奥之城’。”

当天的送祝福活动形式多样、丰富多彩，既有北京冬奥会吉祥物、宣传画、明信片等展示，也有中外嘉宾围绕北京冬奥会举行座谈、拍摄表达祝愿的视频，共同为北京冬奥会送祝福。其中的重头戏是旅比知名画家姚逸之画展的开幕式以及压轴作品《日出东方 吉祥冬奥》的捐赠仪式。

旅居比利时30多年的姚逸之是知名海外华人艺术家，画展展出了其专门为北京冬奥会创作的十余幅作品。据他介绍，《日出东方 吉祥冬奥》以中国红为基调，用万里长城和山川河流做背景，抒发了对祖国大好河山的热爱与赞美。行云间隐约可见运动健将们矫健的身影，体现出奥林匹克勇于拼搏的精神。据悉，这一作品将以旅比侨胞的名义，通过北京市侨联赠送给北京冬奥组委。

活动主要发起者、比利时华商丝路商会会长吴晓旺表示：“国有大事，侨有行动。举办‘迎冬奥送祝福’活动，就是为了表达旅比侨胞对北京冬奥会的坚定支持。祝愿包括比利时运动员在内的各国（和地区）选手在北京冬奥会这个大舞台上赛出好成绩，预祝北京冬奥会取得圆满成功。”

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