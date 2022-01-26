人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

伊拉克与沙特合作以缓解伊电力短缺

2022年01月26日14:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴格达1月26日电（记者董亚雷）伊拉克电力部25日发表声明宣布，伊拉克与沙特阿拉伯当天签署电网互联谅解备忘录，允许沙特向伊拉克供电，以缓解严重的电力短缺问题。

　　声明说，伊拉克电力部长阿迪勒·卡里姆与沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼当天举行视频会议，双方签署了两国电网互联谅解备忘录。声明援引卡里姆的话说，电网互联项目是完善伊拉克电力系统、缓解电力短缺的第一步，两国电网间的互联预计将在一年半到两年内完成。

　　伊拉克内阁秘书长哈米德·加齐在视频会议上表示，两国达成谅解备忘录是双方不断加强经济和工业伙伴关系的成果。伊拉克政府重视这项工程，并已制定了基本战略。电网互联将给伊拉克人民提供电力，并让伊拉克成为向其他国家输电的电力走廊。

　　萨勒曼表示，这份备忘录代表两国政府履行推动电网互联项目的承诺，是对投资两国电网进行全面和详细研究后的结果，将给两国带来巨大经济效益。

　　能源供应是伊拉克面临的一个难题。伊拉克天然气储量丰富，但开采利用受限。另外，由于多年战争和基础设施老旧，伊拉克国内供电严重不足，用电需要进口。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部