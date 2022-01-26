新华社巴格达1月26日电（记者董亚雷）伊拉克电力部25日发表声明宣布，伊拉克与沙特阿拉伯当天签署电网互联谅解备忘录，允许沙特向伊拉克供电，以缓解严重的电力短缺问题。

声明说，伊拉克电力部长阿迪勒·卡里姆与沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼当天举行视频会议，双方签署了两国电网互联谅解备忘录。声明援引卡里姆的话说，电网互联项目是完善伊拉克电力系统、缓解电力短缺的第一步，两国电网间的互联预计将在一年半到两年内完成。

伊拉克内阁秘书长哈米德·加齐在视频会议上表示，两国达成谅解备忘录是双方不断加强经济和工业伙伴关系的成果。伊拉克政府重视这项工程，并已制定了基本战略。电网互联将给伊拉克人民提供电力，并让伊拉克成为向其他国家输电的电力走廊。

萨勒曼表示，这份备忘录代表两国政府履行推动电网互联项目的承诺，是对投资两国电网进行全面和详细研究后的结果，将给两国带来巨大经济效益。

能源供应是伊拉克面临的一个难题。伊拉克天然气储量丰富，但开采利用受限。另外，由于多年战争和基础设施老旧，伊拉克国内供电严重不足，用电需要进口。

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