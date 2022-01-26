吴超岚 张丽娅

北京冬奥组委外籍专家、国际奥委会媒体运行部前总监安东尼·埃德加日前在接受人民网专访时表示，中国将提供最高水平媒体运行保障和服务，全力保障媒体记者顺利报道冬奥会。

北京冬奥组委外籍专家安东尼·埃德加。人民网 许峥摄

埃德加长期从事奥林匹克运动的媒体宣传工作。他曾到访中国40多次，为2008年北京奥运会、2014年南京青奥会和2022年北京冬奥会的筹办奔波。2020年，投身国际奥委会工作18年的埃德加提前卸任国际奥委会媒体运行总监、新闻委员会主席。目前，他受聘于北京冬奥组委，对北京冬奥会的媒体运行工作进行指导。

“我十分热爱这份工作，因为我能同时从事喜欢的体育和媒体事业。”埃德加说。

媒体人员是除运动员外直接参与奥运会的最大群体，也是传播奥运赛事的重要载体。正如国际奥委会终身名誉主席萨马兰奇所说，“媒体是奥运会成功与否的评判者”。因此, 做好媒体运行，保障他们顺利完成工作，是一届成功的奥运会必不可少的任务。

埃德加表示：“北京冬奥会在媒体运行方面做得非常出色，北京冬奥组委将提供最高水平的媒体运行保障和服务，包括一流的设施、先进的技术和信息系统、便捷的交通和贴心的食宿。”

冬奥会和冬残奥会是全球规模最大的冬季体育赛事，来自世界各地的媒体工作者将汇聚于此。埃德加表示，尽管新冠疫情给举办冬奥会带来了诸多挑战，但中国采取了系列防疫措施，确保举办一届简约、安全、精彩的冬奥会。

2021年12月13日，国际奥委会、国际残奥委会和北京冬奥组委发布第二版《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》，就疫苗接种、海关入境要求、出发前检测、冬奥赛时、闭环管理、住宿、交通、餐饮、核酸检测、健康监测、密接管理等方面，提供了更加细化的信息。

埃德加在采访中透露，他于1月4日进入赛时闭环管理。闭环内人员通过专车往返于场馆、驻地、工作场所，不接触城市层面。埃德加表示, 闭环管理是北京冬奥会独创的防疫措施，能够有效阻隔涉奥人员与公众接触，大大降低了疫情传播风险。

埃德加对中国奥运遗产工作赞誉有加。他说，2008年夏季奥运会为北京留下的“鸟巢”“水立方”等地标性建筑，在赛后充分发挥了作用，为民众带来健康与欢乐。“举办奥运会的目的不仅仅是选出奥运冠军，更多的是让奥运遗产造福民众。”埃德加说。

北京冬奥会和冬残奥会“带动三亿人参与冰雪运动”的目标已经实现。埃德加表示，冬奥会的成功举办势必进一步推动中国冰雪运动发展。赛后，许多冬奥场馆都将对公众开放，为广大群众冬季户外健身、休闲娱乐提供好去处。

北京是全球第一个“双奥之城”。埃德加也是同时参与北京夏季奥运会与北京冬奥会工作的“双奥人”。在采访最后，他表示，北京在筹办奥运会方面已经积累了丰富的经验，拥有一支非常专业的队伍。“相信中国将像成功举办夏季奥运会那样，举办一届非常成功的冬奥会。”

(责编：崔译戈、常红)