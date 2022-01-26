人民网华盛顿1月25日电 （记者李志伟）1月25日，中国驻美国使馆及驻纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥总领馆共同举办“迎新春、庆冬奥、大家一起嗨”活动线上颁奖典礼，中国驻美国大使秦刚出席活动并致辞，全美56个侨团的近百名代表出席。

据悉，近来，全美侨界积极行动，自发组织体育、书法、绘画、摄影、歌舞、快闪等丰富多彩的活动，表达对北京冬奥的支持和对祖国的祝福。此次活动共有56个作品获奖。

秦刚发表致辞说，再过几天，北京就将迎来万众瞩目的冬奥盛会，这是一届亮点纷呈的冬奥盛会，处处充满“中国风”，充分践行绿色环保，汇集诸多“黑科技”。这届冬奥会采取了严格防控措施，将让人安心、放心。

秦刚表示，56个作品，个个独具匠心、精彩纷呈。祝贺所有获奖项目并对广大侨胞的热情参与表示衷心感谢。他说，希望以北京冬奥会为重要契机，广大旅美侨胞更加团结、更加和谐、更加奋进，用实际行动证明炎黄子孙是和平、友善的，用实际行动维护自身合法权益，用实际行动促进中美关系的改善和发展。

秦刚指出，冰雪运动堪称“以激情之手握住冰冷之剑”，体现的是激情与理性的完美交融。希望中美两国在新年里同样“以激情之手握住冰冷之剑”，理性管控分歧，积极拓展合作，大胆开创未来，使两国关系回到健康稳定发展的正确轨道。

与会获奖代表发表感言说，驻美使领馆组织此次活动掀起了全美华人华侨喜迎新春、共庆冬奥的热潮，让侨胞们有机会用独特的方式书写属于自己的冬奥故事，共同弘扬奥运精神。冬奥圣火即将点燃，相信北京冬奥会将成为本着和平、团结、友谊精神将世界凝聚在一起的难忘时刻，海内外中华儿女都将同心筑梦，共襄盛举，“一起向未来”。

参加此次活动的还有中国驻纽约总领馆黄屏总领事、驻旧金山总领馆王东华总领事、驻洛杉矶总领馆张平总领事、驻芝加哥总领馆赵建总领事，使馆徐学渊公使主持活动。

(责编：崔译戈、常红)