新华社罗马1月25日电（记者陈占杰）中国驻米兰总领馆25日举办“迎冬奥、庆新春”线上招待会，意大利奥委会主席马拉戈等嘉宾纷纷表达对北京冬奥会的坚定支持，预祝北京冬奥会取得圆满成功和中国农历虎年春节快乐。

马拉戈说，体育将中意两国连接得比以往任何时候都更紧密。即将赴华参加冬奥会开幕式的马拉戈说，他代表意奥委会和体育界感谢中方为筹备工作所做的一切努力。北京冬奥会和冬残奥会结束后，米兰和科尔蒂纳丹佩佐将接过奥运会会旗。

中国驻米兰总领事刘侃向意大利朋友及旅意中国同胞致以新春问候和良好祝愿。他赞赏意各界对北京筹备冬奥会的支持，表示在绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念引领下，北京将会为世界奉献一场简约、安全、精彩的奥运盛会。强调团结友谊、公平竞争、相互理解的奥林匹克精神绝不应被政治化企图所亵渎。祝愿中意两国冰雪健儿勇于拼搏、争取佳绩。相信北京、米兰-科尔蒂纳丹佩佐相继举办冬奥会，将为包括冰雪运动和产业在内的中意各领域合作带来新机遇。

米兰市市长萨拉表示，2022年是中意文化和旅游年，北京将举办冬奥会，这为两国合作提供重要机遇。2026米兰-科尔蒂纳丹佩佐基金会主席诺瓦里认为2008年奥运会开幕式是奥运会有史以来最精彩的，相信北京一定能举办一届卓越的冬奥会和冬残奥会。

维罗纳市市长斯博阿里纳表示，维罗纳与北京有着密切联系，米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会闭幕式和冬残奥会开幕式将在维罗纳举办。伦巴第大区体育事务专员罗西曾参加过五届奥运会，高度评价2008年北京奥运会的筹办和接待工作，认为米兰-科尔蒂纳丹佩佐接续北京举办2026年冬奥会，将为深化双方合作与友谊提供重要机遇。

意大利各界友好人士、领区侨胞、中资机构和留学生代表200余人出席招待会。

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