新华社北京1月26日电 题：三十而立，中国中亚携手开启合作新时代

新华社记者杨德洪

国家主席习近平25日在北京主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会。这是今年中国主办的首场重大多边外交活动，也是30年来中国同中亚五国元首第一次集体会晤，具有里程碑意义。双方宣布打造中国－中亚命运共同体，开启相互关系新时代。

中国与中亚国家传统友好源远流长。历史上，长安、撒马尔罕、布哈拉、碎叶……曾经共同见证古丝绸之路上驼队商旅的互惠往来；张骞、玄奘、伍儒……曾经留下文明交流互鉴的宝贵篇章。建交30年来，中国与中亚国家始终坚持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，成为值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。双方关系发展取得丰硕成果，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。

着眼六国合作长远发展，习近平主席在视频峰会上高屋建瓴地提出深耕睦邻友好的示范田、建设高质量发展的合作带、强化守卫和平的防护盾、构建多元互动的大家庭、维护和平发展的地球村5点建议，得到中亚五国元首积极响应和强烈共鸣。

——讲信修睦。30年前，中国率先同中亚国家建交，开启了双方友好交往合作的大门。30年来，中国同中亚国家关系不断实现跨越式发展，达到历史最高水平。双方未来将加强彼此高层往来和战略沟通，办好“中国+中亚五国”外长会晤等一系列对话合作机制，不断增进团结互信，深化互利合作。五国元首表示，愿以双方建交30周年为新起点，合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系。

——携手发展。建交30年来，中国同中亚五国贸易额增长100多倍，对中亚五国直接投资存量超过140亿美元。中亚国家是“一带一路”建设上的重要节点。8年多来，共建“一带一路”合作在中亚开花结果。途经中亚的中欧班列累计开行逾2.5万列，占中欧班列累计开行数一半以上。一批基础设施建设大项目成功落地，助力中亚各国产业升级、互联互通和民生改善，让越来越多的老百姓过上了好日子。

——共护和平。在联合国、上合组织、亚信会议等国际和地区组织框架内，六国协调立场，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持。中国与中亚国家坚持安危与共，合作打击“三股势力”和跨国有组织犯罪。新冠疫情发生以来，中国与中亚国家同舟共济、携手抗疫。2022年中国将再向中亚国家提供5000万剂疫苗援助。中亚五国元首表示，中国为五国长期以来提供的宝贵支持以及为五国抗击新冠疫情提供的疫苗和抗疫物资等支持，都是中亚国家同中国坚不可摧友谊的见证。

——民心相通。双方在高校、智库、媒体等各领域交流日益密切，在科技、医疗、旅游等方面合作持续深入，互派留学生、联合考古、互译文学作品、互映影视剧等活动或项目愈发深入人心，“中国热”“汉语热”在中亚国家不断升温，中国多所高校开设了中亚各国国语课程。为加强中国与中亚国家人文交流，中方倡议举办中国－中亚民间友好论坛，未来5至10年努力将中国同中亚五国友好城市增加至100对，今后5年中方计划向中亚五国提供1200个中国政府奖学金名额。

30年携手同心，30年浇灌呵护，中国与中亚国家的友谊之树已经枝繁叶茂。以建交30周年为新起点，六国必将赓续友谊，持续推进更加广泛深入的合作，共同谱写中国同中亚国家关系更加美好的明天，共同推动构建人类命运共同体。

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