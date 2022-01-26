人民网联合国1月25日电 （记者李晓宏）当地时间1月25日，联合国安理会就“城市战争中的保护平民问题”举行公开辩论会。中国常驻联合国代表张军出席会议并发言，呼吁冲突各方切实遵守奥林匹克休战传统和联大关于北京冬奥会的奥林匹克休战决议。

张军表示，当前，各种形式的武装冲突仍在世界各地持续。去年12月，联合国大会协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，173个国家参加共提，再次体现了国际社会希望冲突各方实现停火的政治共识。中方强烈呼吁各国及冲突当事方切实遵守这一休战传统和联大决议，以北京冬奥会为契机，用对话消弭分歧，以合作替代对抗，彰显国际社会实现和平、团结一致、同舟共济、一起向未来的坚定决心。

奥林匹克休战是国际奥委会根据古希腊奥运会神圣休战的传统发起的一项国际和平活动。1993年，第48届联大通过了国际奥委会倡议提交的决议草案，呼吁联合国会员国在奥运会开幕和闭幕前后各一周以及奥运会期间，根据国际奥委会的要求遵守奥林匹克休战。此后，联大连续14次以协商一致方式通过休战决议。2021年12月2日，第76届联大协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，173个国家参与共提，创下近几届冬奥会休战决议共提国数量新高，体现了国际社会对北京冬奥会成功举办的热情和信心。

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