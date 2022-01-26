人民网阿布贾1月25日电 （记者姜宣） 1月25日，在中国农历新年来临之际，中国驻尼日利亚使馆举行向在尼同胞发放“春节包”仪式，传递党和政府的关心关爱并送上节日祝福。

在尼日利亚侨胞领取到“春节包”后合影留念。中国驻尼日利亚大使馆供图

使馆郭志强参赞向到场侨胞表示，党和政府始终关心着广大海外同胞的健康安全。当前尼日利亚新冠肺炎疫情仍在持续，使馆专门准备了口罩、消毒纸巾、手套等防疫物资及日历、精美的祝福卡片，希望能为大家带来家乡的温暖和情谊，帮助同胞们增强战胜疫情的信心。感谢大家在过去的一年里守望相助，坚守岗位，祝福大家虎年安康，阖家幸福。使馆永远是大家坚强的后盾，将始终为在尼同胞守候，同大家凝心聚力。祝福伟大祖国繁荣昌盛，国泰民安！

侨胞们对党和国家的关怀和牵挂表示衷心感谢，纷纷表示来到使馆就像回到了家，“春节包”不仅带来了家的温暖，更抚平了游子思乡的心，祝福祖国繁荣富强，预祝北京冬奥会圆满成功！现场气氛热烈，充满笑语欢声。大家纷纷与“春节包”合影留念，共话思乡情谊，共叙奋进心声。

近日，使馆还通过侨团、领事协助志愿者等向在领区其他各州同胞发放“春节包”。

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