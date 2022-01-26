人民网伦敦1月25日电 （武一丹）1月24日，中国驻英国使馆举办2022年春节线上招待会。中国驻英国大使郑泽光发表题为《辞旧迎新展豪情 勇毅前行向未来》的演讲。英国前大臣彼得·曼德尔森勋爵、英国政府“一带一路”特使范智廉爵士、48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里、英国著名导演菲尔·阿格兰分别致辞。

招待会上播放了关于中国春节、传统文化及北京冬奥会的视频短片，生动展现了中华文化的魅力、北京冬奥会现代化场馆设施和冰雪运动的活力。招待会现场还摆放着北京冬奥会、冬残奥会吉祥物“冰墩墩”“雪容融”，增添了招待会喜庆氛围，提前为冬奥会预热。

郑泽光表示，过去一年见证了中英关系冲破各种障碍、取得新的进展，给两国人民带来实实在在的利益。2022年也是中英建立大使级外交关系50周年。历史清楚地表明，要搞好中英关系，正确认知是前提，相互信任是基础，妥处分歧是关键。固守意识形态偏见、制造对立对抗违背历史潮流，有百害无一利。和平发展、合作共赢才是人间正道。中英国情不同，应该在彼此尊重中共同发展，在求同存异中合作共赢。站在新的历史起点上，中英双方应以庆祝建立大使级外交关系50周年为契机，牢牢把握对话与合作的正确方向，加强对话与沟通，增进了解与互信，排除各种干扰，拓展互利合作和友好交流，推动两国关系在正确轨道上行稳致远，更好造福两国人民。

曼德尔森回顾了自己为促进中国进一步融入全球经济所作工作，表示期待各界在新的一年里共同努力，寻求更多共同点，促进相互包容和共同发展。

范智廉高度评价中国对促进全球增长和共同繁荣所作重要贡献。他表示，世界正面临气候变化等多种挑战，各方都要有“虎”的勇气和力量，汇集全球资源，加强国际合作。期待北京冬奥会、《生物多样性公约》第15次缔约方大会第二阶段会议等重要活动成功举办，促进各国友谊、合作和共同利益，让世界走到一起。期待通过庆祝英中建立大使级外交关系50周年，加强两国合作，巩固双方友谊。

多名英国政府官员、议会上下两院议员，多国驻英使节，在英华侨华人、中资机构人员、留学生代表，中国驻曼彻斯特总领事郑曦原、驻爱丁堡总领事马强、驻贝尔法斯特总领事张美芳、香港驻伦敦经济贸易办事处处长罗莘桉等约500人在线出席。

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