人民网墨西哥城1月25日电 （记者谢佳宁）1月25日，驻墨西哥使馆举行2022年线上春节招待会，旅墨华侨华人、中资机构员工、新闻媒体工作者、汉语教师及志愿者、教练团、留学生和墨各界友人参加，共迎中国农历虎年到来。

中国驻墨西哥大使祝青桥在致辞中向广大旅墨同胞致以新春祝福并表示，刚刚过去的2021年意义非凡。中墨两国全面战略伙伴关系持续深化，务实合作成果丰硕，传统友谊在共抗疫情中得到升华。两国在国际组织和多边机制内密切协作，携手推进中拉整体合作不断迈上新台阶。

祝青桥指出，2022年将召开中国共产党第二十次全国代表大会，这是党和国家政治生活中的一件大事。2022年也将迎来中墨建交50周年。新的一年，驻墨西哥使馆将以龙腾虎跃的精神，推动两国政治、经济、文化、抗疫等各领域合作持续深化，深入践行外交为民，坚定维护我国海外公民和法人正当权益，为旅墨中国公民在墨工作生活学习创造更好环境。希望大家继续做好疫情防护，同时发挥自身优势和特长，为中墨关系发展添砖加瓦。

祝青桥表示，第24届冬奥会将于2月4日在北京盛大开幕。让我们共同祝福北京冬奥会取得圆满成功，祝愿中墨两国及世界各国运动健儿取得佳绩。

与会人员在互动留言中盛赞中国共产党的百年辉煌历史和中国取得的伟大发展成就，表示中华民族伟大复兴的步伐不可阻挡，将继续坚定拥护党的领导，积极参与国家建设，为中华民族伟大复兴贡献力量，同时讲好中国故事和中墨友好故事，传播中华优秀传统文化，争做中墨友好合作的促进者和推动者。

(责编：崔译戈、徐祥丽)