一月二十五日，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见国际奥委会主席巴赫。

新华社记者 姚大伟摄

新华社北京1月25日电 国家主席习近平25日下午在北京钓鱼台国宾馆会见国际奥委会主席巴赫。

习近平表示，今天是中国农历小年，过几天就要过大年。欢迎你今年跟我们一起过年。

习近平指出，经过6年多筹办，北京冬奥会各项准备工作已经就绪，即将如期如约顺利举办。我们将兑现承诺，向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。这是新冠肺炎疫情发生以来首次如期举办的全球综合性体育盛会，是对“更快、更高、更强——更团结”奥林匹克新格言的成功实践。

习近平指出，中国举办北京冬奥会不仅得到中国人民的支持，也得到国际社会的支持。本届冬奥会有约90个国家和地区近3000名运动员参加，是设项和产生金牌最多的一届冬奥会，给更多运动员在这里实现他们的梦想提供了机会。我们以运动员为中心，尽一切努力做好场馆设施等硬件、软件保障，做好全方位服务。我们完全有信心保障参赛及相关人员、中国人民的健康安全。

习近平强调，早在申办时，我就提出，中国这次办奥的最大目的，就是带动3亿人参与冰雪运动。经过不懈努力，这一愿景已经成功实现。“冰天雪地也是金山银山”，北京冬奥会的举办还带动了中国冰雪体育产业、冰雪经济的发展。中国先后举办2008年北京奥运会、2014年南京青奥会和2022年北京冬奥会，激发了中国民众对奥林匹克运动的热情，推动了中国体育事业发展，对在全球传播奥林匹克精神发挥了重要作用。奥林匹克运动倡导的“更团结”正是当今时代最需要的。世界各国与其在190多条小船上，不如同在一条大船上，共同拥有更美好未来，所以我们提出了“一起向未来”的北京冬奥会口号。中方将为奥林匹克运动和推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。我期待同你共同见证北京冬奥会开幕的重要时刻。

巴赫首先用中文祝贺中国人民新春快乐、虎年吉祥！巴赫表示，在中方相关部门和中国人民共同努力下，北京冬奥会各项筹备工作十分出色顺利，场馆之精彩、防疫措施之周全、可持续运营理念之先进令人赞叹。我们赞赏中国的效率、决心和活力！感谢中方对于国际奥委会、各国运动员提供的热情款待和周到安排，相信中方采取的有力措施，将确保本届冬奥会的安全、顺利、成功举行，让世界各国运动员共聚北京，共襄盛举！我们对此抱有充分信心！中国实现了超过3亿人从事冰雪运动目标，这是前所未见的伟大成就，将成为本届冬奥会向中国人民和国际奥林匹克运动作出的重大贡献，也将从此开启全球冰雪运动的新时代。此次一些国家首次派团出席冬奥会，充分表明北京冬奥会得到了国际社会的广泛支持，国际社会也普遍反对将体育政治化。希望虎年不仅成为勇气之年、力量之年，也成为中国人民健康幸福之年！北京冬奥会将成为世界送给中国人民最好的虎年礼物！祝愿世界更加团结！

丁薛祥、杨洁篪、蔡奇、王毅参加会见。

《 人民日报 》（ 2022年01月26日 04 版）

(责编：崔越、徐祥丽)