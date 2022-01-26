新华社北京1月25日电 1月25日，习近平主席主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会，发表题为《携手共命运 一起向未来》的重要讲话。峰会结束后，外交部副部长乐玉成接受中央媒体采访，介绍峰会成果。

乐玉成表示，此次峰会是今年中国主办的首场重大多边外交活动，也是30年来中国同中亚五国元首第一次集体会晤，具有里程碑意义。峰会最重要的成果，是双方宣布打造中国－中亚命运共同体，开启相互关系的新时代。

建交30周年之际，六国元首回顾过去，总结经验，展望未来，擘画蓝图，畅叙友情，共话合作，达成许多重要共识，通过并发表《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》，为双方关系发展确立大方向，增添新动能。

一是决定合力构建新时代命运共同体。30年来，中国同中亚国家解决历史遗留的边界问题，实现睦邻友好合作，打造战略伙伴关系，政治互信和全面合作达到前所未有的高水平，树立了新型国际关系典范。各方决心面向未来，按照相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢“四项原则”，不断增进互信、扩大合作，永结好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，推动中国同中亚国家关系持续稳定向前发展。

二是重申在核心利益问题上相互坚定支持。各方一致认为，在涉及主权、独立、领土完整等问题上互予支持，是彼此关系的核心要义，有利于确保六国共同的战略利益、安全和可持续发展。各方将继续坚定支持各自选择的发展道路和治理模式，强调民主只能由本国人民来评判，反对任何形式的“双重标准”和以任何借口干涉他国内政。各方支持进一步强化“中国+中亚五国”合作机制，为六国合作打造高水平平台支撑。

三是表示将全面扩大务实合作。各方决心深化共建“一带一路”倡议同中亚五国发展战略对接，加强产能、能源、农业、互联互通、数字经济、减贫、地方等领域合作，积极落实“一带一路”绿色发展伙伴关系，打造数字丝绸之路和绿色丝绸之路，研究举办中国－中亚国家产业与投资合作论坛，建立中国－中亚五国电子商务合作对话机制，发展丝路电商。习主席倡议力争到2030年将中国同中亚国家贸易额提升至700亿美元，宣布未来3年中国将向中亚国家提供5亿美元无偿援助和5000个研修研讨名额，得到各方一致欢迎。

四是决心持续深化安全合作。各方商定继续合作打击“三股势力”，坚决反对外来干涉和“颜色革命”，支持阿富汗和平和解和《全球数据安全倡议》，践行共同、综合、合作、可持续的全球安全观，共同维护各国政治政权安全和地区的和平稳定。各方一致同意深化疫苗和医疗卫生合作，强调抗疫必须秉持科学精神，科学溯源，反对疫情政治化。习主席宣布2022年中国再向中亚国家提供5000万剂新冠疫苗援助，助力各国构建免疫屏障。

五是强调继续促进人文合作。六国元首表示，将进一步扩大地方、科学、文化、旅游、媒体、智库、青年、体育等领域合作。习主席宣布，今后5年中方计划向中亚国家提供1200个中国政府奖学金名额，未来5至10年努力将双方友城增至100对，愿把五国全部列为中国公民出境旅游目的地国，加快互设文化中心，在有需要的国家设立传统医学中心，增设孔子学院，举办艺术节等丰富多彩活动，让六国人民的心越走越近。

六是宣布进一步拓展国际合作。六国元首重申支持“一带一路”建设和全球发展倡议，坚决捍卫多边主义以及公认的国际法准则，推动国际秩序和全球治理体系朝着公正合理的方向发展，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，携手构建人类命运共同体。

乐玉成表示，建交30年来，中国同中亚国家合作取得一系列历史性、标志性、突破性成就，创造了多项“第一”。中亚地区是中国周边首个战略伙伴集群，六国在构建人类命运共同体方面走在国际社会“第一方阵”。在这次会晤中，中亚国家元首都高度评价中国的发展成就，赞赏中国为地区和世界和平发展所作的贡献，坚定支持一个中国原则，支持中方近年来提出的一系列重大合作倡议；中国是中亚第一大贸易伙伴，双边贸易额较建交初期增长上百倍，中亚的许多水果、干果成为国内电商平台的“爆款”，常常“秒杀一空”；中亚地区是“一带一路”的首倡之地和西向首发站。2013年9月，我作为时任驻哈萨克斯坦大使，现场聆听了习主席提出共建“丝绸之路经济带”伟大倡议的演讲。8年多来，共建“一带一路”合作在中亚开花结果。途经中亚的中欧班列累计开行逾2.5万列，占中欧班列累计开行数一半以上。被称作“中亚第一长隧”的乌兹别克斯坦安格连－帕普铁路隧道彻底改变了上千万人的出行方式，被当地居民称赞“中国建设者用900天奋战成就火车900秒穿行大山的奇迹”；中亚地区成为中国最便捷、最安全的境外能源供应地，中国－中亚天然气管道全长近1万公里，是世界上最长的天然气管道，累计对华输气超3800亿立方米，惠及5亿人口。中哈原油管道是中国陆路进口原油的第一条跨境大动脉，累计对华输油超1.5亿吨；中哈霍尔果斯国际边境合作中心与中哈连云港物流合作基地成功建成，这两个“首创”打开了中亚国家通向太平洋的大门。中亚虽然远离海洋，但中亚朋友说“我们紧靠中国，中国的超级大市场就是我们的大海”。

乐玉成表示，回首过去，六国深受鼓舞；展望未来，各方充满信心。习主席重要讲话最后着眼六国合作长远发展，高屋建瓴地提出深耕睦邻友好的示范田、建设高质量发展的合作带、强化守卫和平的防护盾、构建多元互动的大家庭、维护和平发展的地球村5点建议，得到中亚五国元首的积极响应和强烈共鸣。峰会开启了中国同中亚关系发展的新篇章，为双方未来合作指明了目标和方向。我们将以此次视频峰会达成的系列重要共识为指导，以习近平外交思想为根本遵循，赓续友谊，推进合作，共同谱写中国同中亚国家关系更加美好的明天。

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