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伊拉克最高法院：新一届国民议会首次会议符合宪法规定

2022年01月26日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社巴格达1月25日电（记者董亚雷）伊拉克联邦最高法院25日宣布，该国新一届国民议会首次会议和议长选举程序符合宪法规定。

　　伊拉克联邦最高法院当天召开会议，裁定新一届国民议会首次会议和议长选举程序符合宪法规定。联邦最高法院驳回了两名议员此前就新一届国民议会首次会议和议长选举程序提出的诉讼，并取消了有关暂停新当选的议长和两名副议长职务的决定。

　　伊拉克2021年10月举行新一届国民议会选举。新一届国民议会本月9日举行首次会议，一些不同派别的议员发生激烈争吵，主持会议的前议长马哈茂德·马什哈达尼由于身体突发不适被紧急送往医院救治，会议中断。随后，会议在议员哈立德·代拉吉代理主持下恢复进行，上届议长穆罕默德·哈布希再次当选议长，哈基姆·扎米利和谢赫万·阿卜杜拉当选第一副议长和第二副议长。

　　两名议员随后向联邦最高法院提起诉讼，指控新一届国民议会首次会议和议长选举程序违反宪法规定。联邦最高法院13日宣布，暂停哈布希和两名副议长的职务。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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