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叙利亚媒体：美军在叙东北部实施“野蛮轰炸”

2022年01月26日08:31 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革1月25日电（记者郑一晗　汪健）叙利亚媒体25日报道说，连日来美军以追捕逃犯为由，对叙东北部哈塞克省一地区实施“野蛮轰炸”，造成学校、民居等建筑和设施损毁。

　　据报道，极端组织“伊斯兰国”武装分子20日在哈塞克省首府哈塞克市一所监狱外引爆装有炸弹的汽车，炸毁监狱大门后协助多名“伊斯兰国”囚犯逃脱。连日来，美军支持的“叙利亚民主军”与“伊斯兰国”武装分子在监狱周边地区交火，美军则以追捕逃犯为由对该地区民用建筑实施轰炸，造成多处民居、多所学校的大楼等建筑和设施损毁，数千名平民逃离家园。

　　叙利亚外交部22日发表声明，谴责美军在哈塞克省实施的“野蛮”行动。

　　2014年8月，美国开始对伊拉克境内的“伊斯兰国”目标实施空袭。当年9月，美国将空袭范围扩大至叙利亚境内并发起组建打击“伊斯兰国”的国际联盟。“叙利亚民主军”主要由叙库尔德武装“人民保护部队”领导，在美国主导的国际联盟支持下，“叙利亚民主军”在叙北部和东部对“伊斯兰国”发起大规模军事行动，夺取大片土地。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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