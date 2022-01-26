新华社联合国1月25日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军25日在联合国安理会“城市战争中保护平民问题”公开辩论会上表示，中方强烈呼吁各国及冲突当事方切实遵守北京冬奥会奥林匹克休战决议，以北京冬奥会为契机，用对话消弭分歧，以合作替代对抗。

张军说，城市是人口、经济、科技和民用设施聚集地，是人类文明的结晶。发生在城市的战争和冲突往往造成更大程度的破坏和更严重的人道后果。国际社会应予以高度重视，对有关行为进行追责追偿，维护国际公平正义。同时，要持之以恒推动政治解决争端，确保冲突中各方切实遵守国际法，更好地保护平民权益。

张军说，实现停火是政治解决的第一步。去年12月，联合国大会协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，173个国家参加共提，再次体现了国际社会希望冲突各方实现停火的政治共识。中方强烈呼吁各国及冲突当事方切实遵守这一休战传统和联大决议，以北京冬奥会为契机，用对话消弭分歧，以合作替代对抗，彰显国际社会实现和平、团结一致、同舟共济、一起向未来的坚定决心。

张军说，消除冲突根源是实现持久和平的治本之策。战争对平民来说是系统性风险，杜绝这一风险，必须着眼根源性问题，综合施策、系统治理。国际社会要坚持以发展促和平，通过可持续发展缓解导致冲突的绝对贫困等问题。中方提出全球发展倡议并牵头成立之友小组，目的就是要凝聚落实联合国2030年议程的强大合力，推动解决冲突根源问题。此外，国际社会应尊重当事国主权，听取当事国意见，立足当事国国情，帮助当事国加强保护平民和提供基础服务的能力。

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