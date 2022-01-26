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韩国明确“2030国家自主贡献”减排目标

2022年01月26日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报首尔1月25日电  （记者马菲）韩国政府日前向联合国气候变化框架公约秘书处提交了“2030国家自主贡献”减排目标，计划到2030年温室气体较2018年减排40%，高于此前设定的26.3%的目标。韩国政府表示，“2030国家自主贡献”减排目标是走向碳中和的中期目标。

　　据韩联社报道，为实现“2030国家自主贡献”减排目标，韩国政府制定了国家碳中和、绿色增长战略和基本计划。韩国环境部计划全方位推进社会、经济结构碳中和转换及建立行业扶持制度。通过碳中和绿色城市试点项目，确立以城市为单位的碳中和模式，引进“碳中和实践积分制”，指定并运营17个道市碳中和支援中心，加强地方碳中和力量。同时，加大力度支持产业绿色转型，培养一批具备引领作用的绿色企业，促进金融界投资低碳产业技术。

　　2020年10月，韩国正式宣布到2050年实现碳中和。此后，韩国政府制定《碳中立基本法》，新设总统直属机构“2050碳中和委员会”，并制定了《2050碳中和方案》。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月26日 16 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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