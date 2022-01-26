本报记者 姜 波

日前，西班牙的瓦伦西亚获得“2022欧洲智慧旅游之都”称号。由欧盟推出的这一奖项自2018年启动，评审团从可及性、可持续性、数字化程度、文化遗产和创新力等方面，对参与角逐的旅游城市进行评估和推广。为促进疫后经济复苏，欧盟希望通过分享智慧旅游的成功案例和实践，推动欧洲旅游业更快发展。

瓦伦西亚是西班牙第三大城市，坐落于地中海沿岸。这里历史文化悠久，拥有丝绸交易厅和法雅节等文化遗产，美食与海滩更是吸引了各地游客。近年来，瓦伦西亚致力于发展智慧旅游产业，不断创新旅游模式，推动旅游业的可持续发展和数字化转型，改善游客体验。

瓦伦西亚在全市范围内设立了5个智能旅游信息办公室，可以24小时为游客提供旅游信息查询、旅游服务产品购买以及网络订单领取等服务。市政府推出智慧旅游数据平台，通过市区内的传感器收集相关信息，包括公共交通运营情况、城市租赁自行车使用情况以及游客消费偏好等，通过大数据分析并形成游客旅游和消费活动报告，帮助旅游企业更好决策。

为了进一步丰富游客的旅行体验，瓦伦西亚旅游部门还推出了专门的手机应用程序，规划了不同主题的城市地理寻宝游戏，将不同景点进行串联。市政部门还修建了超过156公里的自行车道，对更多道路和建筑进行了无障碍改造，推广绿色出行和慢享旅游。

瓦伦西亚是西班牙政府积极推动智慧旅游发展的一个缩影。早在2013年，西班牙工业、贸易与旅游部就推出了智慧旅游目的地项目，制定相关标准，对满足条件的旅游目的地进行认证。2019年，该部又推出了智慧旅游目的地网络，各地可以共享智慧旅游发展和创新经验，加强各旅游目的地间的协调。目前该网络已经有包括226个旅游目的地和68家企业在内的347个成员。

去年，西班牙政府决定成立智慧旅游目的地平台，并投入1.3亿欧元用于平台建设，通过集合公私数据，将游客、旅游目的地和企业连接在一起。借助该平台，游客可以与旅游目的地和相关企业建立联系，获取旅游资讯和促销信息；旅游目的地可以对游客数据、旅行信息等进行汇总分析，为制定旅游政策提供依据；企业可以加速业务电子化，推出更有针对性的旅游方案进行宣传和营销。

（本报马德里1月25日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月26日 16 版）

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