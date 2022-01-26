新华社北京1月25日电

中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明

2022年1月25日，中华人民共和国主席习近平同哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫、吉尔吉斯共和国总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫举行中国同中亚五国建交30周年视频峰会。

各方在热烈、隆重、友好、相互尊重、信任、富有建设性和相互理解的气氛中回顾中国中亚关系发展历程，总结各领域合作经验，展望未来合作方向并声明如下：

一、30年来，中国中亚关系实现跨越式发展，达到战略伙伴关系水平，不仅促进了各自发展繁荣，也有效维护了地区和平稳定，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。

在涉及独立、主权、领土完整等重大国家利益问题上相互坚定支持，是中国中亚关系的核心要义，确保了六国共同的战略利益、安全和可持续发展。

中国和中亚国家通过和平谈判彻底解决历史遗留的边界问题，将中国同中亚邻国3300多公里的共同边界打造成友好与合作的边界，为国家间和平解决领土问题树立了榜样。

中国同中亚五国相互贸易与投资实现快速稳步增长，为六国经济社会发展注入强劲动力。

各方积极推进共建“一带一路”倡议同本国发展战略对接，开展高效合作，成功建成中哈原油管道、中国－中亚天然气管道、中吉乌公路、中乌鹏盛工业园、中塔乌公路等一大批互利共赢的合作项目，广泛惠及地区各国人民。

中国同中亚五国在打击“三股势力”、反对外部干涉、共同维护本地区和平稳定等方面合作卓有成效，有序践行共同、综合、合作、可持续的全球安全观。

各方充分发挥地理相邻、文明相通、人文合作的优势，世代友好不断加深，多元文化和谐共处。

二、各方共同宣布，中国同中亚五国关系进入新时代。六国决心在兼顾彼此利益的基础上继续合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，打造中国－中亚命运共同体。

政治合作

保持定期高层交往，充分发挥其重要作用，加强对双方关系发展的顶层设计和统筹规划。

继续扩大各层级双多边对话交流，充分发挥政府间合作委员会、“中国+中亚五国”外长会晤机制和其他合作机制作用。

坚定支持彼此国家利益、各自选择的发展道路、治理模式以及提出的倡议。中方高度评价中亚国家发展取得的历史性成就，认为各国均走出了一条独具本国特色的发展道路，支持各国维护国家独立、主权和领土完整，支持中亚地区进一步深化合作，巩固和平，营造友好、信任、睦邻氛围的积极进程，指出中亚国家具有重要国际地位。

中亚国家高度评价中国共产党领导中国人民在中国特色社会主义道路建设上取得的巨大成就，重申坚定奉行一个中国政策。

各方强调，民主是全人类的共同追求和价值。一个国家是否民主，只能由本国人民来评判。每个国家都拥有自主选择发展治理道路和模式的绝对权利。反对任何形式的“双重标准”，反对以任何借口干涉他国内政。

安全合作

各方愿全面深化合作，保障地区和平、稳定和安全。

各方强烈谴责一切形式的恐怖主义、分裂主义和极端主义，愿合力有效打击“三股势力”、毒品走私、跨国有组织犯罪等活动，应对信息安全领域威胁。

各方一致认为，维护国家安全和宪法制度意义重大，坚决反对破坏合法政权和策动“颜色革命”。

各方决定加强全球生物安全治理，推进国际合作，完善生物安全国际准则。

各方支持哈萨克斯坦关于建立联合国区域疾控和生物安全中心网络，以及建立联合国专门多边机构——国际生物安全机构的倡议。

各方强调2014年5月6日在美国纽约市签署的《中亚无核武器区条约》议定书对所有缔约方尽快生效的重要性，认为这有助于促进地区和世界的和平与安全，推动核裁军进程，防止大规模杀伤性武器扩散。

合力应对全球信息安全面临的新威胁和新挑战，支持在《全球数据安全倡议》等框架内构建和平、开放、安全、合作、有序的网络空间，打击各种形式的网络犯罪活动。中国支持中亚国家提升网络能力建设。

各方认为，尽快解决阿富汗问题是维护本地区安全与稳定的重要因素之一，重申应尊重阿富汗独立、主权、领土完整，支持阿富汗人民自主决定国家命运前途。愿继续帮助阿富汗恢复国内和平稳定、避免人道主义灾难，为推进阿富汗经济重建发挥建设性作用，扩大合作，吸收阿富汗融入区域经济体系。各方认为，在阿富汗建立由阿富汗社会各民族、宗教和政治力量代表参与的包容性政府十分重要。各方强调，有必要加强同阿富汗经贸、交通和能源联系，以联合国为核心向阿富汗人民提供全面国际人道主义援助。

各方强调发展和巩固现代国际关系体系很大程度上取决于以和平文化、国家间和平共处和“对话保障和平”国际倡议等新方法成功解决国际问题。

各方欢迎2022年3月在乌兹别克斯坦举办纪念中亚共同落实联合国全球反恐战略10周年国际会议。

务实合作

各方秉持开放、互利、尊重六国利益的原则，全方位推进务实合作并声明愿：

深化共建“一带一路”倡议同中亚五国发展战略对接，提升贸易和投资便利化水平，扩大相互投资和贸易规模，深化产能、能源、农业、数字经济等领域合作，确保重点合作项目顺利推进，研究举办中国－中亚国家产业与投资合作论坛。

对标国际标准，构建全方位、复合型、绿色环保、可持续的交通基础设施体系，采取有效举措保障过货通畅，维护产业链供应链稳定畅通，巩固中亚作为欧亚大陆交通枢纽的重要地位。

积极推动“中国－中亚”铁路集装箱运输。

支持土库曼斯坦关于2022年4月在土库曼斯坦同联合国合作举办无出海口发展中国家交通部长国际会议的倡议。

积极拓展绿色能源、数字金融、人工智能、减贫等领域合作，落实“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，坚持共同但有区别的责任原则，合力应对气候变化，加大生态环境和生物多样性保护力度，践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，携手打造数字丝绸之路和绿色丝绸之路。

加强电子商务合作，建立“中国－中亚电子商务合作对话机制”，发展“丝路电商”。

加快数字基础设施联通，扩大数字经济、创新和绿色技术领域合作。

各方高度评价地方和边境地区合作潜力，愿创造必要条件支持地方合作发展。扩大地方、科学、文化、旅游、媒体、智库、青年、体育等领域交流，支持中方举办北京2022年冬奥会和冬残奥会，反对将体育运动政治化。中方欢迎中亚国家领导人及运动员来华观赛、参赛。

抗疫合作

各方高度评价抗击新冠肺炎疫情合作，决心通过合作克服疫情造成的负面影响，一致认为抗疫必须秉持科学精神，坚持科学溯源，坚决反对疫情政治化。

各方指出，疫苗和药物是战胜疫情的有力武器，支持将疫苗作为全球公共产品，积极落实“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，切实保障疫苗的可及性和可负担性，全力弥合“免疫鸿沟”。

进一步拓展疫情防控、现代和传统医学合作，共建传统医学中心，同世界卫生组织开展有效协作，致力于建设健康丝绸之路和维护全球公共卫生安全。

国际协作

各方指出，六国在联合国框架内开展高水平合作，重申国际法准则的至高地位，强调秉持联合国宪章的宗旨和原则。

各方愿共同应对全球和地区挑战，坚决维护世界和平、稳定与发展，坚定捍卫多边主义以及公认的国际法准则，维护国际公平正义，推动国际秩序和全球治理体系朝着公正合理的方向发展。

加强在联合国、上海合作组织、亚信、“中国+中亚五国”等多边机制内的对话与合作，就应对全球和地区挑战制定共同立场。

坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，提升发展中国家对国际经贸规则制定的话语权。

加快落实2030年可持续发展议程，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。支持并积极推动落实全球发展倡议。

各方欢迎吉尔吉斯斯坦在山区可持续发展领域提出的倡议，包括在联合国框架内制定山区森林保护规划，通过决议宣布2022年为“国际山地可持续发展年”（2021年12月16日）并通过《山区发展五年纲要》。

各方支持中亚国家为维护各自国家和本地区的和平、安全与稳定所作努力，支持上海合作组织、伊斯兰合作组织、经济合作组织等国际和地区组织继续在巩固地区稳定、促进社会经济发展方面发挥积极作用。

各方支持亚信继续朝着升格为国际组织的方向发展，巩固亚洲和平、信任与合作。

各方支持塔吉克斯坦关于将2025年定为国际冰川保护年以及确定世界冰川保护日的倡议。

各方坚定维护联合国在维护国际和平、安全和可持续发展中的核心关键作用，坚持以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，践行真正的多边主义，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，携手确立构建人类命运共同体的共同理念。

(责编：白宇、赵欣悦)